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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

18 bankadan 800 milyon $

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18 bankadan 800 milyon $

ARKAS Holding 800 milyon dolarlık refinansman kredisi için Yapı ve Kredi Bankası AŞ liderliğinde 18 banka ile anlaştı.

Yapı ve Kredi Bankası AŞ’nin lider ve düzenleyici banka olarak yer alacağı sendikasyonda, HSBC Bank, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank, TSKB, Denizbank, Alternatifbank, Akbank, İş Bankası, Burgan Bank, Fibabanka, Halk Bankası, Odea Bank, Pasha Yatırım Bankası, Aktif Yatırım Bankası ve Turkland Bank diğer katılımcılar olarak yer alacak. Arkas Holding CEO’su Önder Türkkanı, 18 bankanın katıldığı 800 milyon dolarlık, 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması ile ilgili olarak, kamu ve özel bankalardan oluşan bu kadar geniş katılımlı refinansman desteğinin, finans piyasalarının Arkas’a duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek Arkas’ın Türk deniz taşımacılığı başta olmak üzere, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde aynı heyecan ile katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.
Türkkanı, ”Yüksek faiz konjonktürü devam ettiği müddetçe finansman giderinin düşürülmesi öncelikli hedefimizdir. Yatırımlarımıza seçici olmak kaydıyla, önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz. Geçen hafta Türkiye’de ilk defa kara ve tren yolunu bir araya getirecek olan kombine kara terminali projemiz için 60 milyon dolarlık finansman sağladık” dedi.

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