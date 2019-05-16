18 bankadan 800 milyon $
ARKAS Holding 800 milyon dolarlık refinansman kredisi için Yapı ve Kredi Bankası AŞ liderliğinde 18 banka ile anlaştı.
Yapı ve Kredi Bankası AŞ’nin lider ve düzenleyici banka olarak yer alacağı sendikasyonda, HSBC Bank, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank, TSKB, Denizbank, Alternatifbank, Akbank, İş Bankası, Burgan Bank, Fibabanka, Halk Bankası, Odea Bank, Pasha Yatırım Bankası, Aktif Yatırım Bankası ve Turkland Bank diğer katılımcılar olarak yer alacak. Arkas Holding CEO’su Önder Türkkanı, 18 bankanın katıldığı 800 milyon dolarlık, 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması ile ilgili olarak, kamu ve özel bankalardan oluşan bu kadar geniş katılımlı refinansman desteğinin, finans piyasalarının Arkas’a duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek Arkas’ın Türk deniz taşımacılığı başta olmak üzere, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde aynı heyecan ile katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.
Türkkanı, ”Yüksek faiz konjonktürü devam ettiği müddetçe finansman giderinin düşürülmesi öncelikli hedefimizdir. Yatırımlarımıza seçici olmak kaydıyla, önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz. Geçen hafta Türkiye’de ilk defa kara ve tren yolunu bir araya getirecek olan kombine kara terminali projemiz için 60 milyon dolarlık finansman sağladık” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle