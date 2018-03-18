18 ay erken bitecek!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende, “Kulelerin testlerini bitirdik. Her kulenin yüksekliği 318 metre. Ayrıca tepe yüksekliği 333 metre ile sadece boy olarak değil, kule yüksekliğiyle de rekor kıracağız. 46 metrelik tabya genişliğiyle dünyanın birçok köprüsünden farklı olarak adeta iki ayrı köprü yapacağız ve bu iki köprüyü 9 metrelik bağlantı girişleriyle birbirine bağlayacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü sadece büyüklüğüyle değil, teknik özellikleriyle de bir ilk olacak” dedi.

KAZIKLAR ÇAKILIYOR

Projenin temelinin geçen yıl 18 Mart’ta atıldığını anımsatan Arslan, şöyle konuştu: “Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bir yıllık periyotta 1/5000 ölçekli ön projelerden 1/1000 ölçekli kesin uygulama projelerini hazırlamış, kamulaştırmayla ilgili planlamaları bitirmiş, testlerle ilgili çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Bugün itibarıyla kulelerin altına gelecek her biri 66 bin tonluk keson betonların imalatını yapacağımız havuzlarda 320 bin metreküp kazı yaptık. Onların temelini atmış olacağız. Bu arada bir şey daha yaptık. Köprünün her iki kulesinin ayaklarının oturacağı alanda 108 bin metreküp kazı yaptığımız gibi bu ayakların oturduğu yerde keson blokların olacağı yere de kazıklar çakıyoruz. Bu kazıkları da çakmaya başlıyoruz.”

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de, 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin, “Asya ve Avrupa denizin üzerinden dördüncü kez, toplamda ise yedinci kez birbirine kavuşmuş olacaktır. Millet olarak gururla, iftiharla sahip olacağımız, asırlar boyu göğsümüzü kabartacak ‘dünyanın uzun açıklıklı asma köprüsü’ unvanıyla bir hayali daha gerçekleştireceğiz” dedi.

Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan ve 2017’de Türk ve Güney Koreli firmalardan oluşan Daelim-Limak- SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından kazanılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Proje 88 km. otoyol ve 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğunda.