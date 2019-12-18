18 Aralık çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar? Anlık tam, yarım ve gram altın fiyatları

Geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla kapatan altın fiyatları, yeni haftanın üçüncü işlem gününde değer kazandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 280,20 liradan tamamladı.Yatırım altını almayı planlayan vatandaşlar, çarşamba akşamı altın fiyatlarının ne kadar olduğunu yoğun şekilde araştırmaya başladı. Peki, yarım ve tam altın ne kadar? İşte, altın fiyatlarında son durum.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,00 279,20 280,00 280,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.839,00 1.860,00 1.845,00 1.866,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,50 258,50 255,50 259,50

Lira(Tam) Ziynet 1.797,00 1.817,00 1.803,00 1.823,00

Yarım Ziynet 898,00 908,00 902,00 912,00

Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 451,00 456,00

SABAH SAATLERİNDE ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

18 Aralık Çarşamba akşamı altın fiyatlarında yaşanan değişim grafiklerde takip edildi. Altın fiyatları bugün şöyle oldu;

Çeyrek altının satış fiyatı 456 liradan işlem görürken, 446 liradan geri alındı.

Yarım altının satış fiyatı 912 liradan satılırken, 889 liradan bozduruldu.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1877 liradan işlem görürken, 1849 liradan bozduruldu.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 255.80 liradan işlem görürken, 253.80 liradan geri alındı.,

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