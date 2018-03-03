18:9 trendi

GEÇEN yıl, akıllı telefonlarda önemli bir değişiklik oldu ve ekran formatları değişmeye başladı. Bu döneme kadar genellikle sinematik format olarak kabul edilen 16:9 ile üretilen akıllı telefon ekranlarının yerine 18:9 formatı geliyor. Bunun en önemli avantajı ise telefonların daha uzun ekranlara sahip olması ve özellikle sosyal ağlarda tek bir ekrana daha fazla içerik sığması. Geçen yıl tam da bu zamanlarda sadece birkaç üreticinin hayata geçirdiği 18:9 formatı, 2017 sonuna kadar yeni modellerin yüzde 40’ına ulaştı. Geçen hafta İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde ise tüm yeni akıllı telefonlar, yeni formatla çıktı. Yabancı markaların yanı sıra yerli markalarda yeni trende ayak uydurdu. Biz de bu hafta 18:9 ekran formatıyla sunulan akıllı telefonları bir araya getirdik.

ASUS ZENFONE 5

iPhone X modellerinde olduğu gibi ekranın üzerinde çentiği bulunan Asus Zenfone 5’teki ekran 6.2 inçlik ve formatı 18:9. Yeni modeller yapay zekâ teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 4 farklı alanda yapay zekânın yer aldığı Asus Zenfone 5’te, AI Camera özelliği nesne tanıyor. AI Display, ortamdaki renk sıcaklığına, ortam parlaklığına ve telefona bakıp bakmadığınıza göre ekran ayarlarını otomatik olarak değiştiriyor. Satış fiyatı belli değil.

VESTEL Z20

Vestel, Z20 modeliyle 18:9 formatı kullanmaya başladı. 5.65 inçlik ekrana sahip olan modelin arkasında 16 megapiksel ve 5 megapiksellik kameralar var. Bu sayede kullanıcılar fotoğraflara alan derinliği vererek daha profesyonel kareler yakalayabiliyor. 2 bin 099 TL

CASPER VIA F2

6.0 inçlik ekrana sahip olan modelde çerçeve sıfıra yakın tasarlanmış durumda. Böylelikle 18:9 görüntü formatında yüzde 17’ye kadar daha fazla ekran alanı sağlıyor. Modelin en önemli özelliği önde ve arkada ikişer kamerası olması. 20 + 8 Megapiksel çift ön kamera ile birlikte 120 dereceye kadar geniş açılı selfie çekilebiliyor. 13 + 5 Megapiksel çift arka kamerası ile bokeh deneyimi sunuyor. 2 bin 299 TL

HUAWEİ MATE 10 PRO

Huawei Mate 10 Pro, 6 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip ve bu ekranın formatı ise 18:9. 20 megapiksel ve 12 megapiksel çözünürlükte olmak üzere çift arka kamerası bulunan cihazın yapay zekâlı işlemciye sahip. Mate 10 Pro’nun sekiz çekirdekli Kirin 970 işlemcisine 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 4 bin 399 TL

GENERAL MOBİLE GM 8 GO

Google’ın mobil internette veri tasarrufu sağladığı ‘Android Go’, General Mobile GM 8 Go ile kullanıcılara sunuldu. 5.5 inçlik 18:9 formatlı modelde 5 megapiksellik selfie ve 13 megapiksellik arka kamera yer alıyor.

LG V30 THİNQ

LG, son akıllı telefon modeli LG V30 ThinQ’da da 18:9 formatından devam ediyor. 6 inçlik bir ekrana sahip olan yeni modelinin en çok dikkat çeken özelliği ise yapay zekâ donanımına sahip olması. Kamerada yer alan ‘Vision AI’, acemi-tecrübeli fark etmeksizin tüm fotoğraf tutkunları için otomatikleştirip, geliştiriyor.

SAMSUNG GALAXY S9

18:9 ekran formatını Samsung, yeni modelleri Galaxy S9 ve S9+’ta kullandı. Galaxy S9 5.8 inç, S9+’ın ise 6.2 inç boyutuna ekrana sahip. Yeni modeller, süper ağır çekim özelliğiyle saniyede 960 kare yakalayabiliyor. S9 serisi AR Emoji adlı yeni özelliğe de sahip. 4 bin 599 TL’den başlıyor

YENİ NESİL KELİME OYUNU

OYUNSEVERLERİN vazgeçemedikleri kelime oyunlarına yeni nesil bir seçenek geldi. İki Bilgisayar Mühendisi Emir ve Enes Dişli kardeşlerin geliştirdiği ‘Gizli Kelime’, daha zorlu ama bir o kadar da eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor. Kelime bilgisine güvenen oyuncular için birebir olan Gizli Kelime, aynı zamanda oyun oynarken kelime dağarcığını geliştirmek isteyenlerin de dikkatini çekiyor. Günde 55 bin 826 farklı kişi tarafından oynanan Gizli Kelime’de 900 bölüm ve 4 binden fazla kelimeden oluşuyor. Ayrıca oyuna, güncellemelerle yeni bölümlerin eklenmesi de dikkat çeken özellikleri arasında.

ÜST SIRALARDA

Yeni oyun, meraklılar tarafından 1 haftada tam 155 bin 991 kişi tarafın indirilerek popülerlik kazanarak kısa sürede App Store ve Google Play Store’da üst sıralara yükseldi. Gizli Kelime Apple Store’da öne çıkarılan uygulama listesinde yer alırken aynı zamanda App Store’ın ücretsiz en popüler oyunu oldu ve Apple Store tüm uygulamalarda 14. sırasında yer alma başarısını gösterdi. Gizli Kelime Google Play Store’nin 2. en popüler kelime oyunu oldu. Uygulama Google Play Store’de 5 üzerinden yapılan puanlamada 4.4 puan alarak kitlelerin büyük beğenisini aldı. Oyun ücretsiz olarak indirilebiliyor.

OYUN DÜNYASI

PREMİUM SÜRÜMÜ SATIŞTA

EFSANE futbol oyunu olan Pro Evolution Soccer (PES) 2018’in premium sürümü satışa çıktı. Paketin içeriğinde Myclub için 1 özel temsilci, başlangıç temsilcisi, UCL özel temsilci, 10 bin oyun puanı ve özel kartlar yer alıyor. Oyun PS4 ve Xbox One’da yer alıyor. 300 TL

HAFTANIN TRENDİ

NANO GÜÇ KAYNAĞI

TUNÇMATİK’in geliştirdiği ‘Nano UPS’ modem, dect telefon ve güvenlik kamerası gibi cihazlara şebeke elektriği kesildiğinde güç sağlıyor. Adaptör yerine kullanılan model, 6 bin mAh’lik bataryasıyla 6 saate kadar kullanım sunuyor. 129 TL

UYGULAMA

YEPYENİ BİR SOSYAL AĞ

VERO fotoğraf, müzik, kitap, bağlantı, film/TV ve yer olmak üzere 6 farklı kategoride gönderi oluşturmanıza olanak sağlıyor. Böylece karmaşık haber akışlarından uzak, istediğiniz kategorideki içeriklere ulaşmanızın yolunu açıyor. Uygulama iOS ve Android işletim sistemlerinde yer alıyor. Ücretsiz

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

OSCAR ÖDÜLLERİ GECESİNE ÖZEL KAHVE MAKİNELERİ

Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. Bu gece yapılacak Oscar Ödülleri gecesini kaçırmamak ve zinde kalmak için kahve iyi bir fikir olacaktır. Buradan yola çıkarak popüler filtre kahve makinelerini bir araya getirdik.