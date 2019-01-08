170 ülkenin gıdasını Türk kapları saklıyor
G yılı 2 milyar 531 milyon dolar ihracatla tamamlayan Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü 2019 için ihracat hedefini yüzde 15 yükseltti.
3 milyar dolara yaklaşacak bu hedefe kilogram başı değeri yükselterek ulaşacaklarını belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, hedef pazarlarının ise Latin Amerika ülkeleri olduğunu dile getirdi. Dünyada Türk mutfak eşyalarına ilginin arttığını belirten Önder, “Bugün 170 ülkeye tencereden bardağa kadar binlerce ürün ihraç ediyoruz. Ancak yabancılar son dönemlerde gıda ürünlerine yönelik saklama kaplarını Türkiye’den alıyor. Bu pazarda çok ileri seviyedeyiz. Bizi yaşadığımız ekonomik sarmaldan sanayi ve ihracat çıkaracak, finansman da bunun en önemli ayağı. İhracatta güçlü ülkelerde çok iyi bir Eximbank sistemi var. Türkiye’de de Eximbank gayet iyi çalışıyor. ‘Made in Turkey’ algısını geliştirip ihracatımızı arttırmamız gerekiyor” dedi.
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