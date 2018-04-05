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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Elif ERGU
05.04.2018 - 22:34, Son Güncelleme:

170 ülkeden geliyorlar

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
170 ülkeden geliyorlar

İSTANBUL, 16-19 Nisan tarihlerinde dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (Global Entrepreneurship Congress - GEC)’nin 10’uncusuna evsahipliği yapacak. Kongre için 170 ülkeden 3000’den fazla katılımcı geliyor.

Girişimcilik dünyasından 300’den fazla kişinin konuşmacı olacağı kongrenin stratejik ortakları da Koç Holding ve Sabancı Holding. Kongrede Koç Holding CEO’su Levent Çalıkoğlu ve Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuşma yapacak. Kongre kapsamında uluslararası girişimcilik paydaşı ağı GEN, melek yatırımcıları bir araya getiren GBAN, girişimcilik araştırmalarına odaklanan GERN, inovasyon ve bilim konularını ele alan GİST ve 30 ülkeden bakan seviyesinde katılımcı ağırlayan Startup Nations Ministerial’ın senelik buluşmaları ve saha ziyaretleri de gerçekleşecek.

Kongre öncesinde düzenlenen toplantıda GEC18IST Platform Başkanı Ali Sabancı, GEC18IST’in 2 seneyi aşan hazırlık süreci Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi adına önemli bir işbirliği platformuna dönüştüğünü anlattı. Sabancı,”Kongre’nin stratejik partnerleri Koç Holding ve Sabancı Holding olurken, Resmi Havayolu Sponsoru da Pegasus Hava Yolları oldu. Toplam 65 kurum destekçiler arasında yer alıyor. Tüm bu kurumların desteği sayesinde, kongre 8 Milyon lirayı bulan bir bütçeyle gerçekleştiriliyor. Kongrenin İstanbul’da düzenlenmesi, ülkemizden “born-global” şirketler çıkmasına katkıda bulunacak ve İstanbul’un bölgesel bir girişimcilik merkezi olarak dünyadaki yerini güçlendirerek, ülkemizi bir yatırım merkezi olarak konumlandıracak” dedi.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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