170 ülkeden geliyorlar
İSTANBUL, 16-19 Nisan tarihlerinde dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (Global Entrepreneurship Congress - GEC)’nin 10’uncusuna evsahipliği yapacak. Kongre için 170 ülkeden 3000’den fazla katılımcı geliyor.
Girişimcilik dünyasından 300’den fazla kişinin konuşmacı olacağı kongrenin stratejik ortakları da Koç Holding ve Sabancı Holding. Kongrede Koç Holding CEO’su Levent Çalıkoğlu ve Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuşma yapacak. Kongre kapsamında uluslararası girişimcilik paydaşı ağı GEN, melek yatırımcıları bir araya getiren GBAN, girişimcilik araştırmalarına odaklanan GERN, inovasyon ve bilim konularını ele alan GİST ve 30 ülkeden bakan seviyesinde katılımcı ağırlayan Startup Nations Ministerial’ın senelik buluşmaları ve saha ziyaretleri de gerçekleşecek.
Kongre öncesinde düzenlenen toplantıda GEC18IST Platform Başkanı Ali Sabancı, GEC18IST’in 2 seneyi aşan hazırlık süreci Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi adına önemli bir işbirliği platformuna dönüştüğünü anlattı. Sabancı,”Kongre’nin stratejik partnerleri Koç Holding ve Sabancı Holding olurken, Resmi Havayolu Sponsoru da Pegasus Hava Yolları oldu. Toplam 65 kurum destekçiler arasında yer alıyor. Tüm bu kurumların desteği sayesinde, kongre 8 Milyon lirayı bulan bir bütçeyle gerçekleştiriliyor. Kongrenin İstanbul’da düzenlenmesi, ülkemizden “born-global” şirketler çıkmasına katkıda bulunacak ve İstanbul’un bölgesel bir girişimcilik merkezi olarak dünyadaki yerini güçlendirerek, ülkemizi bir yatırım merkezi olarak konumlandıracak” dedi.
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