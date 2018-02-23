170 milyona akıllı market

MÜŞTERİ talepleri doğrultusunda 2018 yılında dijitalleşmeye odaklanarak yenileme ihtiyacı olan marketlere yatırım yapacaklarını açıklayan CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, e-ticaret hizmet kapsamını da genişleteceklerini belirtti. Ergin, “Türkiye’nin 55 şehrinde 33’ü hiper, 372’si süper, 196’sı mini ve 24’ü de gurme olmak üzere toplam 625 market ile hizmet veriyoruz. 2017 yılında 4.6 milyar TL ciro elde ettik. Operasyonel karlılığımız 126 milyon TL’ye çıktı. Bu yıl 170 milyon TL yatırım planlıyoruz. Bu yatırımların önemli bir bölümü teknoloji ve dijitalleşme odaklı olacak. Artık müşteriyi aradığı ürüne akıllı robotlar yönlendiriyor” dedi.

SEPET BÜYÜMÜYOR

Hakan Ergin, tüketici tercihleri ve taleplerine yönelik analizler yaptıklarını da dikkat çekerek şöyle konuştu: “Öncelikle alışveriş sepetlerine ilişkin olarak sürekli analizler gerçekleştiriyoruz. Sepetler bu yıl büyümüyor ama markete gelme sıklığı değişkenlik gösteriyor. Bu da ekonomideki gelişmelerle yakından ilgili. Örneğin, daha çok zeytinyağı değil ayçiçek yağı kullanılıyor, ya da pirinç yerine makarna tercih ediliyor. Gıdada fiyatları indirebilmenin yolu, atık oranını düşürmekten geçiyor. Dolayısıyla yatırımlarımızla ürünün üretiminden reyona gelmesine kadar olan sürecin her adımını izleyerek tüketicilerimize uygun fiyata daha bol ürün sunmaya başladık. Bu çerçevede Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bir iş birliği gerçekleştirerek Bursa, Antalya, Mersin ve Adana’da ‘Yerli tohum–Taze mahsul’ projesi başlattık. Bursa, Antalya, Mersin ve Adana’da çalıştığımız 2 bin sözleşmeli üreticiye yerli tohum vererek 5 bin ton ürünün hasadını gerçekleştirdik, bu ürünleri kurduğumuz paketleme tesislerinden soğuk zincir çerçevesinde tüketicilerimize ulaştırarak yüzde 20 indirim sunar hale geldik.”

AKILLI ROBOTLAR

Ergin, geçtiğimiz yıl hiper, süper ve gurme market formatlarını yenilediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti: “CarrefourSA tarihinde bir ilk yaşadık; İstinye’deki hipermarketimizi yeniledik, Adana’daki hipermarketimizin yerini değiştirip konseptini yeniledik, Bayrampaşa ve Beylikdüzü ile İzmir Balçova’da sıfırdan hipermarket yatırımı yaptık. Böylelikle toplam 42.5 milyon TL yatırımla ilk kez bir yılda beş hipermarket açılışı gerçekleştirdik. Market yatırımlarımıza, dijitalleşme adımlarını entegre ettik; artık market içindeki tüm ürün ve kampanya iletişimlerini dijital ekranlardan yapıyor, ürünlerimizin fiyatlarını anı anına elektronik etiketlerle reyonlarımıza yansıtıyoruz. Akıllı robotlarla tüketicilerimizi aradıkları ürünlere yönlendirebiliyoruz, fiyat sorgulaması yapabiliyorlar. Akıllı robotları önümüzdeki günlerde fraklı mağazalarda da denemek istiyoruz. Yenilediğimiz hipermarketlerimizde alışveriş sonrasında satın aldığınız ürünleri, belirteceğiniz adreslere teslim etmeye başladık.”

CarrefourSA zaman zaman “Carbot” adlı akıllı robotu marketlerde denemeye aldı. Robot marketlerde ürün tanıtımı yapıp basit sorulara cevap verebiliyor. Şirketin hedefi ise ileride bu robotların sayısını artırıp daha gelişmiş versiyonlarını müşteriler ile buluşturmak.

KOZYATAĞI DEVAM EDİYOR

2017’nin son günlerinde satılan İstanbul Kozyatağı Carrefour AVM arazisiyle ilgili henüz bir gelişme olmadığını dile getiren Hakan Ergin, “Bizim buradaki çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul’da Bayrampaşa’daki CarrefourSA’yı yine aynı bölgedeki Forum İstanbul’un içerisine taşıdık. Zaman zaman bu değişimleri yapıyoruz” dedi.

50 YENİ SÜPERMARKET

BU yıl süpermarket konseptine odaklanacaklarını belirten Hakan Ergin, faaliyet gösterdikleri şehirlerde varlıklarını artırmak istediklerine vurgu yaparak, “Marketlerin konseptini yenilerken, yeni mağaza yatırımları da yapacağız. Yıl sonuna kadar 50 yeni süpermarket açılışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin ilk süpermarket zinciri olan Gima’ya, doğduğu şehir Ankara’da yeniden hayat verdik. Bu konuda çalışmalar sürüyor. İş birliklerimiz nezdinde özellikle sözleşmeli üretici sayısını 3 bine çıkaracağız. E–ticaret konusunda tek noktadan tüm ülkeye hizmet vermeye başladık, bu konuda hizmet verdiğimiz nokta sayısını artıracağız” şeklinde konuştu.