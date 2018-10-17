17 Ekim Çarşamba gününün altın fiyatları ne kadar?
Gram ve çeyrek seçenekleri tercih edilen altın fiyatları, piyasalara yansıyan son durum bilgileriyle araştırılmaya devam ediliyor. Döviz kurlarının aşağı yönlü ivmelenmesi dolayısıyla düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, gram fiyatlarına 224, çeyrek fiyatlarına ise 370 olarak yansıdı. Peki, son gelişmelerle birlikte altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek ve gram altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
17 Ekim altın fiyatları sabah saatleri itibariyle birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Dövizdeki düşüşle paralel olarak ilerleyen altın fiyatları, sabah saatlerinde 224 lira seviyelerinde seyretti. Peki, bu fiyatlama diğer altın seçeneklerine nasıl yansıdı? İşte, o detaylar
ALTIN FİYATLARI ŞU AN NE KADAR?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 222 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224 liradan, bin 493 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 508 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 205 liradan, bin 465 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 479 liradan, 725 liradan alınan Yarım Ziynet 739 liradan ve 362 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satılıyor.
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