17 Ekim Çarşamba gününün altın fiyatları ne kadar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
17.10.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

17 Ekim Çarşamba gününün altın fiyatları ne kadar?

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17 Ekim Çarşamba gününün altın fiyatları ne kadar?

Gram ve çeyrek seçenekleri tercih edilen altın fiyatları, piyasalara yansıyan son durum bilgileriyle araştırılmaya devam ediliyor. Döviz kurlarının aşağı yönlü ivmelenmesi dolayısıyla düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, gram fiyatlarına 224, çeyrek fiyatlarına ise 370 olarak yansıdı. Peki, son gelişmelerle birlikte altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek ve gram altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

17 Ekim altın fiyatları sabah saatleri itibariyle birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Dövizdeki düşüşle paralel olarak ilerleyen altın fiyatları, sabah saatlerinde 224 lira seviyelerinde seyretti. Peki, bu fiyatlama diğer altın seçeneklerine nasıl yansıdı? İşte, o detaylar

ALTIN FİYATLARI ŞU AN NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224 lira oldu.  İstanbul Kapalıçarşı'da 222 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224 liradan, bin 493 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 508 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 205 liradan, bin 465 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 479 liradan, 725 liradan alınan Yarım Ziynet 739 liradan ve 362 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satılıyor.

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