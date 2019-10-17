17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde kulaklık ve televizyon detayı!
Her hafta belirli sayıda ürüne mağazalarında aktüel ürünler adı altında yer veren A101, bu hafta duvara asma aparatı da içerisinde bulunan Full HD televizyona mağazalarında yer veriyor. Peki, 17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde başka hangi ürünler yer alıyor? İşte, telefon, kulaklık ve televizyon başta olmak üzere pek çok ürünün yer aldığı 17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu hakkında merak edilen bazı bilgiler
A101 aktüel ürünler kataloğu 17 Ekim sabah saatleri itibariyle binlerce kişi tarafından inceleniyor. Honor marka cep telefonu, Hi-Level marka uydu alıcılı televizyon ve Piranha marka mikrofonlu kulaklığın yer alacağı A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde derin dondurucu da dikkat çekiyor. İşte, 17 Ekim tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu listesi
17 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlanan 17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde küçük ev aletleri, beyaz eşya, cep telefonu gibi ürünler yer alıyor. İşte, 17 Ekim Perşembe gününe dair A101 aktüel ürünler listesi;
SEG Buzdolabı özellikleri;
- 370 L brüt hacim
- Vestel servis güvencesinde 2 yıl garanti
- A+ sınıfı
- Ücretsiz teslimat ve kurulum
- Yükseklik : 170,5 cm / Genişlik : 59,5 cm / Derinlik : 68,2 cm
Hi-Level 43HL560 Full HD 43" Uydu Alıcılı LED Televizyon özellikleri;
Ambilight
Yok
Curved (Kavisli)
Hayır
Çözünürlük (Piksel)
1920 x 1080
Çözünürlük
Full HD
Dahili Uydu Alıcı
Var
Ekran Ebatı
43 inç / 108 cm
Ekran Formatı
16:09
Garanti Tipi
Vestel Garantili
Giriş / Çıkış Portları
USB
Görüntü Tarama Hızı
200
Görüntü Teknolojisi
LED
HDMI Girişleri
2
Model Yılı
2018
Scart
1
Ses Çıkışı
2X8 W
Smart TV
Yok
Teslimatta Kurulum
Yok
Wi-Fi
Yok
Garanti Süresi (Ay)
24
-Dahili HD Uydu alıcılı
Çift yönlü bebek arabası;
-100x70x52 cm
-5 Noktalı Emniyet Kemeri
-360 Derece Dönebilen ve Sabitlenebilen Ön Tekerler
-Tam Yatabilen 3 kademeli Sırt Bölümü
-Tam Kapanabilir Tente
-Taşıma Kapasitesi 15 kg
-Kullanım Yaşı 0-36 ay
-2 Yıl Garanti
-Tekerleklerde amortisör
-Ekstra güvenlik için ikinci emniyet kilidi
-Geniş hacimli sepet
-Katlandığında desteksiz ayakta durabilme
-Azor boya maddesi içermez
-Fitalat içermez
-Kansorojen madde içermez
-TS-EN 1888 belgesine sahip
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