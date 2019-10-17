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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 17.10.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde kulaklık ve televizyon detayı!

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17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde kulaklık ve televizyon detayı!

Her hafta belirli sayıda ürüne mağazalarında aktüel ürünler adı altında yer veren A101, bu hafta duvara asma aparatı da içerisinde bulunan Full HD televizyona mağazalarında yer veriyor. Peki, 17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde başka hangi ürünler yer alıyor? İşte, telefon, kulaklık ve televizyon başta olmak üzere pek çok ürünün yer aldığı 17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu hakkında merak edilen bazı bilgiler

A101 aktüel ürünler kataloğu 17 Ekim sabah saatleri itibariyle binlerce kişi tarafından inceleniyor. Honor marka cep telefonu, Hi-Level marka uydu alıcılı televizyon ve Piranha marka mikrofonlu kulaklığın yer alacağı A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde derin dondurucu da dikkat çekiyor. İşte, 17 Ekim tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu listesi

17 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlanan 17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde küçük ev aletleri, beyaz eşya, cep telefonu gibi ürünler yer alıyor. İşte, 17 Ekim Perşembe gününe dair A101 aktüel ürünler listesi;

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde kulaklık ve televizyon detayı

SEG Buzdolabı özellikleri;

- 370 L brüt hacim

- Vestel servis güvencesinde 2 yıl garanti

- A+ sınıfı

- Ücretsiz teslimat ve kurulum

- Yükseklik : 170,5 cm / Genişlik : 59,5 cm / Derinlik : 68,2 cm


17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde kulaklık ve televizyon detayı

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde kulaklık ve televizyon detayı

Hi-Level 43HL560 Full HD 43" Uydu Alıcılı LED Televizyon özellikleri;

Ambilight

Yok

Curved (Kavisli)

Hayır

Çözünürlük (Piksel)

1920 x 1080

Çözünürlük

Full HD

Dahili Uydu Alıcı

Var

Ekran Ebatı

43 inç / 108 cm

Ekran Formatı

16:09

Garanti Tipi

Vestel Garantili

Giriş / Çıkış Portları

USB

Görüntü Tarama Hızı

200

Görüntü Teknolojisi

LED

HDMI Girişleri

2

Model Yılı

2018

Scart

1

Ses Çıkışı

2X8 W

Smart TV

Yok

Teslimatta Kurulum

Yok

Wi-Fi

Yok

Garanti Süresi (Ay)

24      

 -Dahili HD Uydu alıcılı


17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde kulaklık ve televizyon detayı

Çift yönlü bebek arabası;

-100x70x52 cm 

-5 Noktalı Emniyet Kemeri

-360 Derece Dönebilen ve Sabitlenebilen Ön Tekerler

-Tam Yatabilen 3 kademeli Sırt Bölümü

-Tam Kapanabilir Tente

-Taşıma Kapasitesi 15 kg

-Kullanım Yaşı 0-36 ay

-2 Yıl Garanti

-Tekerleklerde amortisör

-Ekstra güvenlik için ikinci emniyet kilidi

-Geniş hacimli sepet

-Katlandığında desteksiz ayakta durabilme

-Azor boya maddesi içermez

-Fitalat içermez

-Kansorojen madde içermez

-TS-EN 1888 belgesine sahip


17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde kulaklık ve televizyon detayı

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde kulaklık ve televizyon detayı

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde kulaklık ve televizyon detayı

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde kulaklık ve televizyon detayı

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde kulaklık ve televizyon detayı

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