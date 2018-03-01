164 milyon 706 bin Euro hibeye proje başvuruları başladı

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı kapsamında 21 Aralık 2017’de başvuru çağrı ilanına çıkılarak, yatırımcıların 42 ildeki TKDK il koordinatörlüklerine proje sunmaya davet edildiği anımsatıldı.

Çağrı ilanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” başlığı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi projeleri için 164 milyon 706 bin avro hibe bütçesi ayrıldığı ifade edildi.

SON PROJE BAŞVURUSU 2 NİSAN

Proje başvurularının 1 Mart-2 Nisan 2018’de online sistem üzerinden kabul edileceği, saat 21.00’de sistemin kapanmasıyla başvuru işlemlerine ilişkin sürecin tamamlanacağı belirtildi. Online sistem üzerinden doldurulan belgelerin çıktısı ve istenen diğer belgelerin 5 Nisan Perşembe saat 18.00’e kadar il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerektiği vurgulanarak, son teslim tarihinden sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği aktarıldı.

Başvurular hakkında detaylı bilgilerin ve başvuru kurallarını içeren “Başvuru Çağrı Rehberi”nin TKDK resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebileceğine işaret edildi.

Açıklamada, yatırımcıların proje başvuru ve kabulünde yoğunluk yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

HİBE KAPSAMINDAKİ İLLER

Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 şehir yer alıyor.

HEDEF AB STANDARTLARINDA TESİSLER

IPARD Programı’yla AB standartlarında modern ve hijyenik tesislerin kurulması, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonunun sağlanması, sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesi, kırsal alanda faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşların istihdam olanaklarının artırılarak yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve kente göçün önlenmesi amaçlanıyor.