16 yıllık daralma

2018 yılını yüzde 35 daralmayla kapatan otomotiv sektöründe işler 2019 yılında da iyi başlamadı. ÖTV ve KDV indirimleri ilk 3 ayda devam etmesine rağmen yüksek kredi faizleri ve kampanyaların sona ermesiyle birlikte ocak ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları 14 bin 373 adede gerilerek, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 59 daraldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından dün açıklanan resmi rakamlara göre ocak ayında pazar en son 15 bin adedin altına 2001, 2002 ve 2003 yıllarında inmişti. Pazarın son 6 yıl ortalamaları dikkate alındığında ocak ayındaki satışlar toplam pazarın yüzde 4.11’ine tekabül ediyor. Buna göre ÖTV ve KDV teşviklerinin tüm yıl sürmesi halinde bile 2019’da pazarın en iyimser tahminle 350 bin adetlerde gerçekleşebileceği öngörülüyor. 3 ay sonunda teşviklerinin sona ermesi ve ek bir tedbirin devreye girmemesi halinde ise pazarın 300 bin adetlerle kadar inebileceği uyarısı yapılıyor. Bu da pazarın 16 yıl öncesine dönmesi anlamına geliyor.

10 BİN OTOMOBİL SATILDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 55.09 azalış gösterdi. Ocak ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58.74 azalarak 10 bin 979 adet oldu. Geçen sene 26 bin 611 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 51.65 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarına bakıldığında da 2018 yılının ocak ayına göre satışlar yüzde 59.91 azaldı ve bin 394 adet düzeyinde kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 59.84 azalırken, geçen yıl satışlar 8 bin 465 seviyesinde kayıtlara geçti.







SATIŞLARI EN AZ DÜŞEN PEUGEOT VE NİSSAN

2018-2019 karşılaştırmasında oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. 2018 yılına göre ilk 10 marka arasında toplamda satışları en az düşen markalar Peugeot ve Nissan olurken, bu markalar pazar paylarını sırasıyla yüzde 78 ve yüzde 75 oranında arttırmış. Otomobilde ise Fiat’ın satışları yüzde 31.70 oranında azalsa da pazar payı yüzde 65.56 oranında artmış. Ocak ayında ilk 10 marka arasında satışları yüzde 63.53 ile en çok düşen marka Volkswagen olurken, Renault yüzde 60.38 ile satışları en çok düşen ikinci marka olmasına rağmen, listenin tepesinde yer aldı.