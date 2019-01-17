16 yıl sonra bir ilk yaşandı
Paladyum fiyatları, otomotiv sektöründe katalizör üretiminde kullanılan metale talebin artmasıyla gün içinde yüzde 5.0 üzerinde artarak 1,439 dolara kadar yükseldi.
Paladyum fiyatları, son altı ay içinde yüzde 50 üzerinde artarak, 16 yıl sonra ilk kez altın fiyatının üzerine çıkmıştı.
PALADYUM NEDİR?
Paladyum, Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.42 olan kimyasal elementtir. 1803'te William Hyde Wollaston tarafından bulunan Paladyum metali platinden sonra bu gruptaki metallerin en önemlisidir.
Kıymetli metallerden sayılır. Beyaz altın elde edilmesinde kullanılır. Gümüş gibi parlaktır. Gayet ince dağılmış bir hâlde iken periyotlar sisteminde kendisinin üstünde bulunan nikelden daha fazla hidrojen gazını çözer.
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