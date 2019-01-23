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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.01.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

16 milyon dolarlık kripto para soygunu

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16 milyon dolarlık kripto para soygunu

Yeni bir raporda, Yeni Zelanda merkezli kripto para birimleri borsası Cryptopiaya geçen hafta düzenlenen siber saldırı sonucundaki kaybın, 16 milyon dolar ile, sanılandan daha fazla olabileceği ileri sürüldü.

Kripto para birimleri borsalarına yönelik siber saldırılar devam ederken, 14 Ocakta Cryptopia önceden belirlenmemiş bakım nedeniyle bir süreliğine hizmet verilmeyeceğini duyurmuş, sonrasında da borsanın büyük ölçüde kayba neden olan bir güvenlik ihlaline uğradığını açıklamıştı. Söz konusu saldırı Yeni Zelanda polisi de dahil olmak üzere inceleme altına alındı.

Kripto para birimleri ve blockchain veri analiz şirketi Elementusun yaptığı incelemeler sonucunda şirket, söz konusu saldırı sonucunda siber saldırganların 16 milyon dolar değerinde Ethereum (ETH) çaldığını ileri sürdü. Elementus ortak kurucusu Nuria Gutierrez, news.bitcoin.coma yaptığı açıklamada, saldırının birden fazla cüzdan kullanılarak, küçük operasyonlar halinde yapıldığı için alışılagelmiş saldırılardan farklı olduğunu belirtti:

"Saldırıda birden fazla cüzdan kullanılmış, bu da biraz garip. Geçmişte incelediğimiz diğer saldırılarda sanal hırsızlar, tek bir operasyonda parayı çalıp işi bitirmişleri fakat bu durumda saldırgan oldukça dikkatli davranmış ve parayı küçük miktarlar halinde transfer etmiş."

Elementus verileri, saldırganların kullandığı 76 bin farklı cüzdanın hiçbirinin akıllı sözleşme temelli olmadığını belirtirken, bu durumda saldırganların bir özel anahtar değil, binlerce farklı anahtara erişim sağlamış olabileceğini ortaya koydu.

Bir kripto para birimi cüzdanının akıllı sözleşmesindeki açıkları fark eden ve söz konusu açık fark edilene kadar saldırılarını hızla yapan saldırganlardan farklı olarak Cryptopiaya yapılan saldırıda hırsızların oldukça yavaş hareket ettiğini ve Cryptopia fark edene kadar beş gün boyunca işlemlerini sürdürdüklerini belirten Elementus açıklamasının yanında olayı inceleyen Yeni Zelanda polisi de, saldırının karışık yapısı nedeniyle incelemelerin süreceğini açıkladı.

 

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