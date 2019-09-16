16 Eylül bankaların güncel konut kredisi faiz oranları! 0,79 fırsatı!
Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, 16 Eylül tarihli güncel konut kredisi bilgilerini sorgulamaya başladı. Konut kredisi faiz oranları arasından en uygun olanını tercih etmek isteyen tüketiciler, 0,79'dan başlayan faiz oranlarından yararlanabilecek. İşte, kamu bankaları arasından en uygun konut kredisi faiz oranı veren kurumlar
Konut kredisi faiz oranları arasından seçim yaparak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. 16 Eylül tarihi itibariyle güncel faiz oranlarını hesaplama araçlarına yansıtan kamu bankaları, konut kredisi kullanmak isteyen kişilerle bu bilgileri paylaştı. Peki, hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor? İşte, güncel konut kredisi faiz oranları
16 EYLÜL GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Yeni haftaya bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sorguluyor. İşte, kamu bankalarının 16 Eylül tarihli güncel faiz oranları;
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Halkbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Halkbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız
500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri 1,39 TL
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Vakıfbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız
500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri 1,39 TL
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Ziraat Bankası ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız
500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri 1,39 TL
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