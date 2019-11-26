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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Muhammed KAFADAR
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

16.2 milyar $’lık ‘lüks’ satış

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16.2 milyar $’lık ‘lüks’ satış

Dünyanın en büyük lüks ürünler şirketleri arasında yer alan Fransız Louis Vuitton (LVMH), nişan yüzükleri, beyaz pırlanta kolyeleri ve mavi kutularıyla ünlü Amerikalı Tiffany’i 16.2 milyar dolara satın aldı

Bu, sektörün şimdiye kadarki en büyük anlaşmalarından biri oldu. Halihazırda Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari gibi 75 markayı elinde bulunduran LVMH grubu, böylece ABD pazarındaki konumunu güçlendirdi.

HİSSE BAŞINA 135 DOLAR

Anlaşma kapsamında hisse başına nakit 135 dolar ödenecek. Satış haberiyle Tiffany hisseleri New York’ta yüzde 6, LVMH hisseleri ise Paris’te yüzde 2 değerlendi. Öte yandan satış için ilk başta yapılan teklif 14.5 milyar dolar seviyesindeydi. Anlaşma bunun üzerinde gerçekleşmiş oldu. İki şirketin yönetim kurullarınca anlaşmanın onaylanarak satışın 2020 yılı içinde tamamlanması bekleniyor. Satın almanın Tiffany’nin dünya çapındaki 300 mağazasını da kapsadığı bildirildi. 1837 yılında Charles Lewis Tiffany tarafından Manhattan’da ilk mağazası açılan şirketin bugün 14 bin çalışanı bulunuyor.

16.2 milyar $’lık ‘lüks’ satış

Söz konusu satış, lüks ürünler sektörünün Çin kaynaklı problemler yaşadığı bir dönemde gerçekleşti. Ayrıca gençlerin alışveriş tercihleri ve internet satışlarıyla rekabet de köklü markaları zorlayan unsurlar arasında. Lüks ürün şirketleri başlıca pazarları olan Çin’de ekonominin yavaşlaması riskiyle karşı karşıya. ABD’ye gelen Çinli turistlerin de daha az harcama yapmaları Tiffany’nin satışlarını doğrudan etkiliyor. Güçlü dolar, şirketin ürünlerini ülke dışından gelen müşterileri için daha pahalı hale getirdi. Fransız LVMH, turistlerin daha az para harcamasıyla gelirleri azalmış şirketi yeniden parlatmak istiyor. Diğer taraftan CEO Alessandro Bogliolo yönetiminde Tiffany, daha modern tasarımlarla genç kitlelere ulaşmaya çalışıyor. Bu yıl başlarında şirket, erkek mücevher koleksiyonunu tanıttı, ayrıca eşcinsel çiftlere yönelik pazarlama kampanyaları yürüttü.

16.2 milyar $’lık ‘lüks’ satış

MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMALAR

2011 yılında LVMH, 1884’de kurulmuş ünlü mücevher markası Bulgari’yi 6 milyar dolara bünyesine kattı. Fransız dev, 2017 yılında ise el çantalarıyla tanınan Christian Dior’u 13.1 milyar dolara satın aldı. Marka daha önce LVMH CEO’su Bernard Arnault’un kişisel şirketi Groupe Arnault’a aitti.

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