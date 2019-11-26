16.2 milyar $’lık ‘lüks’ satış
Dünyanın en büyük lüks ürünler şirketleri arasında yer alan Fransız Louis Vuitton (LVMH), nişan yüzükleri, beyaz pırlanta kolyeleri ve mavi kutularıyla ünlü Amerikalı Tiffany’i 16.2 milyar dolara satın aldı
Bu, sektörün şimdiye kadarki en büyük anlaşmalarından biri oldu. Halihazırda Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari gibi 75 markayı elinde bulunduran LVMH grubu, böylece ABD pazarındaki konumunu güçlendirdi.
HİSSE BAŞINA 135 DOLAR
Anlaşma kapsamında hisse başına nakit 135 dolar ödenecek. Satış haberiyle Tiffany hisseleri New York’ta yüzde 6, LVMH hisseleri ise Paris’te yüzde 2 değerlendi. Öte yandan satış için ilk başta yapılan teklif 14.5 milyar dolar seviyesindeydi. Anlaşma bunun üzerinde gerçekleşmiş oldu. İki şirketin yönetim kurullarınca anlaşmanın onaylanarak satışın 2020 yılı içinde tamamlanması bekleniyor. Satın almanın Tiffany’nin dünya çapındaki 300 mağazasını da kapsadığı bildirildi. 1837 yılında Charles Lewis Tiffany tarafından Manhattan’da ilk mağazası açılan şirketin bugün 14 bin çalışanı bulunuyor.
Söz konusu satış, lüks ürünler sektörünün Çin kaynaklı problemler yaşadığı bir dönemde gerçekleşti. Ayrıca gençlerin alışveriş tercihleri ve internet satışlarıyla rekabet de köklü markaları zorlayan unsurlar arasında. Lüks ürün şirketleri başlıca pazarları olan Çin’de ekonominin yavaşlaması riskiyle karşı karşıya. ABD’ye gelen Çinli turistlerin de daha az harcama yapmaları Tiffany’nin satışlarını doğrudan etkiliyor. Güçlü dolar, şirketin ürünlerini ülke dışından gelen müşterileri için daha pahalı hale getirdi. Fransız LVMH, turistlerin daha az para harcamasıyla gelirleri azalmış şirketi yeniden parlatmak istiyor. Diğer taraftan CEO Alessandro Bogliolo yönetiminde Tiffany, daha modern tasarımlarla genç kitlelere ulaşmaya çalışıyor. Bu yıl başlarında şirket, erkek mücevher koleksiyonunu tanıttı, ayrıca eşcinsel çiftlere yönelik pazarlama kampanyaları yürüttü.
MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMALAR
2011 yılında LVMH, 1884’de kurulmuş ünlü mücevher markası Bulgari’yi 6 milyar dolara bünyesine kattı. Fransız dev, 2017 yılında ise el çantalarıyla tanınan Christian Dior’u 13.1 milyar dolara satın aldı. Marka daha önce LVMH CEO’su Bernard Arnault’un kişisel şirketi Groupe Arnault’a aitti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle