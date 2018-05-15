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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi Haberleri 15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu
GeriEkonomi 15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu
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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ - FOTOĞRAFLAR: LEVENT KULU
15.05.2018 - 21:09, Son Güncelleme:

15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

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15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

Hürriyet öncülüğünde düzenlenen Kırmızı Ödülleri sektörün en uzun soluklu organizasyonlarından biri olarak 15. yılında görkemli bir törenle sahiplerini buldu. İletişim dünyasının buluştuğu gecenin teması ‘değişim’ oldu. 5 ayrı yarışmada 66 ödülün sahibini bulduğu törende Türkiye’nin en yaratıcı ajansları ve reklam verenleri ödüllendirildi.

REKLAM dünyasına hizmet eden tüm ajansların, çalışanlarının ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyen, sektörün yoğun ilgi gösterdiği törenleri ile 2003 yılından bu yana düzenlenen 15. Kırmızı Ödül Töreni Uniq Hall İstanbul’da gerçekleştirildi. 15. yılında ‘değişim’ konseptiyle hayata geçen ödül töreninin sunuculuğunu Ali İhsan Varol üstlendi ve Özge Fışkın şarkıları ve sesiyle renk kattı.

Reklamcılık sektörünü fırsat eşitliği çerçevesinde temsil edecek her biri alanlarının önde gelen isimlerinden oluşan ve başkanlığını Kramp Ajans Başkanı Ahmet Akın’ın yaptığı 80 kişilik geniş kadrolu jürinin yanı sıra medya, reklam ve iş dünyasının önde gelen isimleri de geceye katıldı.

15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

1075 yaratıcı işle 15. yılında rekor bir başvuru alan Kırmızı Ödülleri’nde en yüksek başvuruyu 378 işle Kırmızı Dijital yarışması aldı. Ardından sırasıyla; Kırmızı Basın’a 266, Kırmızı Bölge’ye 220, Kırmızı Uygulamada Ustalık yarışmasına 146 ve Kırmızı Kampanya’ya 65 başvuruda bulunuldu. 1075 yaratıcı iş arasından seçilen 66 projeye ve sahiplerine gecede ödülleri takdim edildi. 15. Kırmızı Ödül Töreni, Doğan Kitap, IKEA, Jolly Tours, Uber ve Vespa sponsorluğunda gerçekleşti.

Ödüller, sektörün deneyimli isimlerinden oluşan 80 kişilik jüri 3 ayrı değerlendirme süreci sonunda belirlendi. Kırmızı’nın 15. yılında, toplam 5 ana yarışmada güncellenen 69 alt kategorisi ile yarışan ajanslara ek olarak, tüm kategori kazananlarının reklamveren firmaları da yaratıcılığı destekledikleri için Kırmızı ile ödüllendirildi. Kırmızı Basın yarışmasında 1 Kıpkırmızı ve 11 Kırmızı, Kırmızı Bölge’de 1 Kıpkırmızı, 1 Jüri Özel Ödülü ve 9 Kırmızı, Kırmızı Dijital’de 1 Kıpkırmızı ve 14 Kırmızı, Kırmızı Kampanya’da 1 Kıpkırmızı, 1 Jüri Özel Ödülü ve 12 Kırmızı, Kırmızı Uygulamada Ustalık’ta ise 2 Kıpkırmızı, 1 Jüri Özel Ödülü ve 11 Kırmızı ile toplam 66 ödül sahiplerini buldu.

 

15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

SİNERJİYLE BİRLİKTE REKOR GELDİ

GECEDE konuşma yapan Hürriyet İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan, “Hürriyet’in 70. yılı ile Kırmızı’nın 15’inci yılının bir arada sinerji yakalaması çok önemliydi. Hürriyet’in var olduğu platformlar genişledikçe Kırmızı’nın ağı da genişledi. Son yıllarda bu çerçevede Kırmızı’da sektörde mükemmeliyeti yakalamaya çalışıyoruz. Bu yıl 1075 rekor başvuruyla da bu hedefimizi gerçekleştirdiğimize inanıyoruz” dedi.

 

 

 

15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

YAZILI BASININ ÖNEMİNİ HATIRLATIYOR

JÜRİ Başkanı Ahmet Akın, “Yarışmalar ve ödüller bizlere yılın en iyi işlerini seçme fırsatı verirken aynı zamanda pek çok şey öğretiyor ve hatırlatıyor. 6 saniyenin bir önemi olmadığını, iyi bir fikir yakaladığınızda dakikalarca izletebileceğinizi, yazılı basının önemini hatırlatıyor. İşte bu yüzden yarışmalar sektör için de büyük önem taşıyor” diye konuştu.

 

 

 

15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

TECRÜBE ÖDÜLÜ NESTEREN DAVUTOĞLU’NUN

15’inci Kırmızı Ödülleri’nin bu yılki Kırmızı Tecrübe Ödülü iletişim sektöründe 30 yılı aşkın bir süredir pek çok başarılı projeye imza atan Nesteren Davutoğlu‘na takdim edildi. Kariyeri boyunca sivil toplum projelerine emek veren ve Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) ve Ankara’da Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu’nda (REK) sektörü temsil eden ve 2000-2003 yılları arasında Reklamcılar Derneği başkanlığını yürüten Nesteren Davutoğlu’na ödülünü Jüri Başkanı Ahmet Akın sundu. Davutoğlu, “Bu sektörü çok seviyorum bugüne kadar pek çok markaya dokundum. Şunu diyebilirim ki bu meslek insanı ayakta ve dik tutuyor” dedi ve genç meslektaşlarına sosyal sorumluluk projelerine eğilmeyi önerdi.

 

 

KIPKIRMIZI YARATICILIK

* GECENİN en merakla beklenen anları Kırmızı Ödülleri’nin en prestijli kabul edilen ve kendi kategorisinde en yaratıcı bulunan projelere takdim edilen Kıpkırmızı ödüllerinin verildiği an oldu. Kırmızı Basın’da Kıpkırmızı ödülü Şekerbank için hazırladıkları ‘Alibeyköy Mısırı’ isimli işle Concept’in oldu. Kırmızı Bölge’de Awake Coffee & Espresso için Ideart’ın yaptığı ‘Mamut’ Kıpkırmızı ödülüne layık görülürken; Ak Ajans’ın Yeni Adana Gazetesi için hazırladığı ‘Yeni Adana Gazetesi 100. Yıl Kampanyası’ Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

* Kırmızı Dijital’de Vestel markası için hazırladıkları ‘Viziizle - Dünyanın İlk Bumper Ad Dizisi’ projesiyle Concept, Kıpkırmızı ödülü aldı. Kırmızı Kampanya yarışmasında Kıpkırmızı ödülü, Atasay ‘Tak Sana Yakışanı’ ile TBWA’in oldu. Yine Kampanya’da TBWA, Enerjisa ‘Enerjini Boşa Harcama’ ile Jüri Özel Ödülü’nün de sahibi oldu.

* Kırmızı Uygulamada Ustalık yarışmasında bu yıl dijital ustalık ve basında ustalık olarak 2 ayrı Kıpkırmızı ödülü verildi. Dijital alandaki Uygulamada Ustalık ödülünün sahibi; Garanti Bankası için hazırlanan ‘Deneysel Bankacılık “The End”’ işiyle Autonomy Film; basın alanındaki Uygulamada Ustalık Kıpkırmızı ödülü ise Borusan Otomotiv- Land Rover’ın reklamveren olduğu Don’t Drink And Drive – Peyote projesiyle TBWA oldu. Kırmızı Uygulamada Ustalık’da ayrıca Pure New Media, Huawei Türkiye için hazırladığı “Sevgiyle Her Şey Mümkün” dijital reklam filmi ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

* Margaret Atwood’ın “Damızlık Kızın Öyküsü” kitap kapağı tasarımı için üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yarıştığı ve bu sene 10. düzenlenen Doğan Kitap ile Genç Kırmızı’nın birincisi Mimar Sinan Üniversitesi’nden Didem Özbek, Fırat Can Karasu ve Ümit Türek, ikincisi Akdeniz Üniversitesi’nden Ali Berk Uyanık ve Yılmaz Kesme, üçüncüsü ise Yeditepe Üniversitesi’nden Burak Berber, Tunç Turan, Fatmanur Küçükkuzucu ve Hilal Kaygısız oldu.

15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

* Canlı Kırmızı’ya katılan ekipler, HPV hakkında farkındalık yaratmak ve aşının önemine dikkat çekmek için tören günü hazırladıkları reklam eskizleriyle törene katılan misafirler tarafından oylandı. Yarışmanın birincisi Tasarist ekibi Ali Metehan ve Erdem Musa Çelik; ikinci Medya Park Tanıtım’dan Suat Yıldız ve Emel Herkiz; üçüncü Leblebe Creative’den Melih Turan Ocakçı ve Hüseyin Gümüşçü oldu. Sahnede yarışma birincisine ödülü Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı sayın Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tarafından takdim edildi.

* Kırmızı Ödülleri bünyesinde düzenlenen özel yaratıcılık yarışması Hürriyet Özel Ödülü bu yıl “Bireysel silahlanmayı görmezden gelme, silahlanmayı durdur!” teması ile yola çıktı. Değerlendirilen başvurular sonrasında Hürriyet yöneticilerinden oluşan jürisinin seçtiği ‘Sıra Sende’ işiyle Erdi İpek ve Güçkan Sarıtekneci ödülün sahibi oldu.

15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

15’inci yılını kutlayan Kırmızı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

 

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