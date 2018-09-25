156 milyon lira ciro ile devler ligine girdi

Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) tarafından her yıl, ciroları itibariyle şehrin büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen araştırmada Atış Yapı, 156 milyon liralık cirosuyla Bursa’nın en büyük 135’inci markası oldu. Atış Yapı CEO’su Ahmet Atış, “2012 yılından bu yana devam ettirdiğimiz değişim ve dönüşüm çalışmaları ile proje yatırımlarımız, hedefimiz yönünde ilerlediğimizi kanıtlıyor. Ancak daha yolun çok başındayız inşaat sektöründe ulusal bir marka ve gayrimenkul yatırım ortaklı teşekkülü olabilmek için önümüzdeki 3 yıl daha yoğun bir performans sergileyeceğiz” dedi.

25 MİLYON TL KÂR

Atış Yapı’nın 149 milyon 661 bin TL seviyesindeki net aktifleriyle iyi bir mali profile sahip olduğunu anlatan Ahmet Atış, şöyle konuştu: “Dönem karımızı gelecek yıl 25 milyon TL seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. İnşaat sektöründe daralma tartışmalarını yapıldığı süreçte de bunu ifade etmiştik. Tüketici lehine yapılan projelerin önü son derece açık, Atış Yapı için çalışan 2 mimari ofis, proje geliştirirken, lokasyon seçiminden bölgenin, arz ve talep ilişkilerine kadar en az 10 parametreyi sorgulayarak tasarım yapıyor. Yatırımcının, ev sahibi olmak isteyenlerin ne istediği bizim projelerimizin yansıması.”

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖNEMLİ

Bursa merkezli bir inşaat markasının ilk kez bu ölçekte karma bir proje geliştirdiğini anlatan Atış Yapı CEO’su Ahmet Atış, şöyle devam etti: “İçinde konut, ofis üniteleri, AVM, müze, kolej, otel, sanat ve balo merkezi, sağlık kompleksi gibi bileşenlerin bulunduğu başka bir proje olmadığı gibi bir Bursa markası vizyonunu ortaya koyarak bunu başarabileceğini gösterdi. Lokasyon ve proje özelliklerimizin iddiası son 5 ayda global AVM işletmecilerinin de gösterdiği ilgiyle güvenimizi sağlamlaştırdı. Profesyonel AVM işletimi, yönetimi ve kiralamasında global ölçekli iki marka ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şirketler grubumuz içinde kısa bir süre önce 3 farklı sektörde perakende yatırımı da yaptık. Mağazacılık hizmetlerinin önü çok açık, bu alanda da yatırım ve büyüme hedeflerimiz var. 2019 yılında lansmanını yapacağımız İzmir Yolu Küçük Sanayi Sitesi önündeki projemizle kiralanabilir ticari alan hacmimiz yaklaşık 95 bin metre kareye ulaşacak” şeklinde konuştu.





CAZİP YATIRIM FIRTASI

Daire fiyatlarında göreceli bir artış olduğunu anlatan Ahmet Atış, son 6 ayda inşaat malzemelerinde ortalama yüzde 28 fiyat düzenlemesi yapıldığını, haliyle yeni başlayan projelerde bu artışın konut fiyatlarına yansıdığını söyledi. Ancak planlama, satın alma anlaşmaları 1 yıl öncesinden yapılan projelerin fiyat artışlarından yüzde 3-5 oranında etkilendiğini belirten Ahmet Atış, “Konut sahibi olmak isteyenler veya yatırım fırsatı arayanlar için ideal bir dönem, geçen yılın aynı periyotlarıyla karşılaştırdığımızda, 2018’in mayıs-ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 125 daha çok satış gerçekleştirdik. Özellikle de Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere Danimarka ve Belçika’da yaşayan yurttaşlarımız, kur avantajından faydalanarak son aylarda daha çok yatırım yapıyor. Aynı durum yurt içi satışlarımızda da kendini gösteriyor” dedi.



YENİ PROJELER YOLDA



İNŞAAT sektöründe Bursa’nın saygın markalara sahip olduğunu vurgulayan Ahmet Atış, “15-20 yıldır sektörün içinde olan bizlere de öncülük yapan pek çok marka var. Geliştirilen projelerin farklı modellerini imrenerek ve takdirle izliyoruz, işini doğru yapan markaların da önün açık olduğunu görüyoruz. Farklı segmentteki yatırımcı ve müşteri anketlerinden elde ettiğimiz sonuçları, değerlendirerek yeni proje oluşturacağız. Mimari ekibimiz bir anlamda müşterilerimizin ev tanımlarının tasvirini yapacak. Yeni dönemde kat planından, bahçe peyzajına, sosyal tesis farklılaşmasına kadar her detay, müşteri ve yatırımcı hayalleriyle şekillenecek” ifadelerini kullandı.

DEKORASYONA ÖNEM VERİYORUZ

ATIŞ Yapı’nın hızlı ve istikrarlı büyüme sürecindeki başarısının, müşteri ve yatırımcı lehine düşünen bir marka olmasından kaynaklandığını vurgulayan Ahmet Atış, “Tüm projelerimizde uyguladığımız bütünsel dekorasyon konsepti, orta segmentteki bir projemizi dahi bir üst kategoriye taşıyor. Yunuseli’de bu ay Linda Butik, peşi sıra Triad projelerinin teslimi var. Bu arada Hamitler’de inşa ettiğimiz Maviden, kendi kategorisinde bölgenin emsal projesi haline geldi. İmalat hızı da oldukça yüksek seyrediyor. FSM’de gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm projesi Deluxe Bulvar’da en zorlu süreci geçtik. Temel evresi tahminlerimizin de üstünde bir aşamadan geçti. Gerek çevre binaların güvenliği, gerekse temel derinliği takvimimizin 3 ay gerisinde seyretti. Şimdi ekip sayısını arttırarak imalat sürecini 2 ayda programımızla uyumlu hale getireceğiz. Bu arada birkaç hafta içinde Mudanya’daki Nefes projemizin teslimi gerçekleşecek. Mevsim projemizin imalatı da çok hızlı ilerliyor. Bölgede ürettiğimiz projelere talep artıyor.”