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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

150 yıllık lojmanlar milyonluk ‘loft’ oldu

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
150 yıllık lojmanlar milyonluk ‘loft’ oldu

EMLAK Konut güvencesiyle, Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında, İstanbul Kazlıçeşme sahil yolunda inşaatı devam eden Büyükyalı projesinde loft daireler satışa çıktı.

4.2 milyar lira değerindeki projede tarihi binalar da bulunuyor. Tarihi yapıların bir kısmı kültür sanat merkezi olarak değerlendirilirken bir kısmı tarihi doku korunarak loft daire haline getirildi. Projenin tarihini anlatan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Projemizde, Osmanlı döneminde Fabrika-ı Hümayun olarak adlandırılan ve ilk sanayi tesisleri arasında yer alan komplekse ev sahipliği yapıyoruz. Tarihi alanlarımızdaki ilk yapı 1845’de demir fabrikası olarak devreye giriyor ve 1910’lu yıllara kadar eklemeler yapılıyor. Cumhuriyet döneminde Türk Silahlı Kuvvetlerine geçiyor ve 2010’a kadar Tank Bakım Fabrikası olarak faaliyet gösteriyor. Bu alanları ilmek ilmek örerek ayağa kaldırıyoruz. Tarihi binalarda inşaat yapmak teknik, maliyet ve süre açısında dezavantaj olsa da biz bu alanı görünce heyecanladık. Sanayi yapısı olan yerleri kültür sanat alanı ve sosyalleşme alanı haline getiriyoruz. O dönem askeriyenin lojmanı olan yerler ise loft daire oluyor. 150 yıllık binaları bir 150 yıl daha yaşanır hale getiriyoruz” dedi.

‘İHANET OLURDU’

3 yıl boyunca 300 kişilik bir ekibin renovasyon ve restorasyon için çalıştığını belirten Akbalık, “Ticari olarak çok mantıklı bir iş değil, ama aslını korumadan yapmak tarihe ihanet olurdu. Üniversiteler ve akademisyenlerle süreci yürüttük. Birçok yerde karşılaştığımız gibi bu binaları ortadan kaldırıp, birkaçının yerine kötü birer taklit yapmadık. Zor olanı seçtik. Loft kavramının da tam anlamıyla hakkını verdik” dedi. Akbalık, projede 23 loft daire olduğunu bunların metrekare satış fiyatının ortalama 22 bin lira, daire fiyatlarının da ortalama 1.5 milyon dolar olduğunu ifade etti. Konutların eylül ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Gayrimenkul sektörüyle ilgili de bir değerlendirme yapan Akbalık, “Sektörde daralma olsa da konuta talep bitmez. Ancak kimi projelerde tüketici eğilimi doğru ölçülmüyor, piyasa iyi analiz edilmiyor. Sürü psikolojisi ise yatırım yapılıyor. Bu dönemde yapmış olmak için iş yapmanın faydası yok. Hikâyesi olmayan projeler karşılık bulmuyor” dedi.

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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