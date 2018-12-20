150 yıllık lojmanlar milyonluk ‘loft’ oldu

4.2 milyar lira değerindeki projede tarihi binalar da bulunuyor. Tarihi yapıların bir kısmı kültür sanat merkezi olarak değerlendirilirken bir kısmı tarihi doku korunarak loft daire haline getirildi. Projenin tarihini anlatan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Projemizde, Osmanlı döneminde Fabrika-ı Hümayun olarak adlandırılan ve ilk sanayi tesisleri arasında yer alan komplekse ev sahipliği yapıyoruz. Tarihi alanlarımızdaki ilk yapı 1845’de demir fabrikası olarak devreye giriyor ve 1910’lu yıllara kadar eklemeler yapılıyor. Cumhuriyet döneminde Türk Silahlı Kuvvetlerine geçiyor ve 2010’a kadar Tank Bakım Fabrikası olarak faaliyet gösteriyor. Bu alanları ilmek ilmek örerek ayağa kaldırıyoruz. Tarihi binalarda inşaat yapmak teknik, maliyet ve süre açısında dezavantaj olsa da biz bu alanı görünce heyecanladık. Sanayi yapısı olan yerleri kültür sanat alanı ve sosyalleşme alanı haline getiriyoruz. O dönem askeriyenin lojmanı olan yerler ise loft daire oluyor. 150 yıllık binaları bir 150 yıl daha yaşanır hale getiriyoruz” dedi.

‘İHANET OLURDU’

3 yıl boyunca 300 kişilik bir ekibin renovasyon ve restorasyon için çalıştığını belirten Akbalık, “Ticari olarak çok mantıklı bir iş değil, ama aslını korumadan yapmak tarihe ihanet olurdu. Üniversiteler ve akademisyenlerle süreci yürüttük. Birçok yerde karşılaştığımız gibi bu binaları ortadan kaldırıp, birkaçının yerine kötü birer taklit yapmadık. Zor olanı seçtik. Loft kavramının da tam anlamıyla hakkını verdik” dedi. Akbalık, projede 23 loft daire olduğunu bunların metrekare satış fiyatının ortalama 22 bin lira, daire fiyatlarının da ortalama 1.5 milyon dolar olduğunu ifade etti. Konutların eylül ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Gayrimenkul sektörüyle ilgili de bir değerlendirme yapan Akbalık, “Sektörde daralma olsa da konuta talep bitmez. Ancak kimi projelerde tüketici eğilimi doğru ölçülmüyor, piyasa iyi analiz edilmiyor. Sürü psikolojisi ise yatırım yapılıyor. Bu dönemde yapmış olmak için iş yapmanın faydası yok. Hikâyesi olmayan projeler karşılık bulmuyor” dedi.