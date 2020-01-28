150 yıllık farkı teknoloji kapatacak

Türkiye’nin otomobili, aralık ayındaki tanıtımın ardından dün ilk kez gazetecilere gösterildi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, kullanılan teknolojilerden üretim hedeflerine kadar akıldaki birçok konuya açıklık getirildi. Doğuştan elektrikli otomobil konusunda Türkiye’nin tam zamanında yola çıktığının altını çizen Karakaş, “Şimdi daha fazla teknolojiye ihtiyaç var. Bu yüzden bizim gibi işbirliğine açık, startup’larla çalışan, organizasyon yapısı kuvvetli şirketler, 150 yıldır bu işi yapanlara karşı ön plana çıkacak” dedi.