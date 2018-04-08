150 liraya siber koruma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri150 liraya siber koruma
GeriEkonomi 150 liraya siber koruma
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
08.04.2018 - 21:40, Son Güncelleme:

150 liraya siber koruma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
150 liraya siber koruma

Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, bireylere yönelik çıkardıkları, siber riskleri karşılayan sigortanın ilgi gördüğünü belirterek, “Yıllık fiyatı sadece 150 lira. Yeni uygulama ile siber sigortaya hasar teminatı da koyduk” dedi.

ANADOLU Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, piyasaya yeni sundukları siber risk sigortasının ilgi gördüğünü ve bu alanda hızlı büyüdüklerini söyledi. Koç, yıllık 150 lira primle bireyleri, siber risklere karşı sigortaladıklarını belirterek, KOBİ’lere yönelik de siber sigorta hazırlığında olduklarını açıkladı. İlhami Koç, teknolojinin ve dijitalleşmenin önemli etkilerinden biri olarak siber risklerin, kimi zaman büyük kayıplara yol açtığını ifade ederek “Özellikle son yıllarda hızla artan siber saldırılar kurumların yanında bireyleri de hedef alıyor ve bu saldırılar sonucunda gerçekleşen kayıpların boyutları artıyor” dedi.

Dünyada yaygınlaşması beklenen siber risk sigortalarının veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına karşı bireylere yönelik, yenilikçi bir koruma paketi olarak Türkiye’de ilk kez Anadolu Sigorta tarafından sunulduğuna değinen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siber sigorta, klasik sigortacılık ürünlerinden farklı olarak, zarar gerçekleşmeden önce zararın ve kaybın gerçekleşmesini engellemeye yönelik bir ürün. Kişisel bilgilerin, güvenli olmayan ve yasa dışı web sitelerinde izinsiz kullanımını tarıyor; eğer bir bulguya rastlarsa, e-posta ve SMS yolu ile sigortalıya otomatik olarak haber veriyor.”

SIRADA ŞİRKETLER VAR

İlhami Koç, “Ucuz bir ürün, yıllık 150 lira” diyerek, siber sigortayı geçen yılın Kasım ayında çıkardıklarını ve kısa sürede 5 bin kişinin siber risklere karşı sigortalandığını kaydetti. Sigortanın şimdilik bireylere yönelik olduğunu ancak kurumsal şirketlere, özellikle de KOBİ’lere yönelik ürünün de çıkacağını söyleyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigortanın güvence paketini oluşturan bir diğer teminat ise kişisel bilgisayarlarda yaşanan teknik sorunların çözümünü sağlayan asistans hizmeti. Başınıza bir şey gelirse bizden teknik yardım alıyorsunuz. Ayrıca uzman desteği ve hukuksal koruma hizmetlerini de bu sigorta içinde veriyoruz.”

ŞİFRENİZ ÇALINIRSA ZARARI ÖDÜYORUZ

İlhamİ Koç, siber risk sigortası içinde kişisel şifre çalınması teminatını da verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Bireylerin banka internet şubesi, diğer finansal kurumlara ait internet hesapları, kredi veya banka kartları ve mobil bankacılık hesaplarına ulaşmak için kullanmakta oldukları kişisel şifrelerinin; teknolojik yöntemle çalınması ya da ‘ödül kazandınız’ gibi ifadelerle kendi istekleri doğrultusunda verilmesi sonrası yaşanabilecek internetten alışveriş, banka hesabından para çekilmesi gibi zararları da karşılıyoruz. Bu zararlar ilgili banka veya finansal kurum tarafından karşılanmazsa 2 bin liraya kadar ödüyoruz.”

2017 HASARLAR YILIYDI

Sigortacılığın 2017 yılı sonuçları ile 2018 yılı beklentilerinin değerlendirildiği ve Anadolu Sigorta I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu ile Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören’in de katıldığı toplantıda konuşan İlhami Koç, iklim değişikliklerinin sigortaya etkisine değinerek, şunları söyledi: “2017, iklim değişikliklerinin etkisinin daha net görülmeye başladığı bir yıl oldu. Meteorolojik olayların ülkemizde de etkisini gördük. Yıla, kar ağırlığı hasarlarıyla başladık, yaz aylarına geldiğimizde ise gündemimize sel ve dolu hasarları girdi. Sadece 18 ve 27 Temmuz’da İstanbul’da yaşanan sel ve dolu felaketlerinin şirketimize etkisi 80 milyon TL oldu. 2017 hasarlar yılı olmasına rağmen kârlılık ve prim artışı dengesini başarıyla uyguladık. Net kârımız yüzde 110 artarak 184,2 milyon TL’ye ulaştı. Özkaynak kârlılığımız da son 5 yılda ilk kez çift haneli rakamlara çıkarak, yüzde 17,7 seviyesine yükseldi.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Vergi cezaları düşecek

Borç yapılandırma talebiyle gündeme gelmişti! Doğuş'tan hisse devri...

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?