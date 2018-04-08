150 liraya siber koruma

ANADOLU Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, piyasaya yeni sundukları siber risk sigortasının ilgi gördüğünü ve bu alanda hızlı büyüdüklerini söyledi. Koç, yıllık 150 lira primle bireyleri, siber risklere karşı sigortaladıklarını belirterek, KOBİ’lere yönelik de siber sigorta hazırlığında olduklarını açıkladı. İlhami Koç, teknolojinin ve dijitalleşmenin önemli etkilerinden biri olarak siber risklerin, kimi zaman büyük kayıplara yol açtığını ifade ederek “Özellikle son yıllarda hızla artan siber saldırılar kurumların yanında bireyleri de hedef alıyor ve bu saldırılar sonucunda gerçekleşen kayıpların boyutları artıyor” dedi.

Dünyada yaygınlaşması beklenen siber risk sigortalarının veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına karşı bireylere yönelik, yenilikçi bir koruma paketi olarak Türkiye’de ilk kez Anadolu Sigorta tarafından sunulduğuna değinen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siber sigorta, klasik sigortacılık ürünlerinden farklı olarak, zarar gerçekleşmeden önce zararın ve kaybın gerçekleşmesini engellemeye yönelik bir ürün. Kişisel bilgilerin, güvenli olmayan ve yasa dışı web sitelerinde izinsiz kullanımını tarıyor; eğer bir bulguya rastlarsa, e-posta ve SMS yolu ile sigortalıya otomatik olarak haber veriyor.”

SIRADA ŞİRKETLER VAR

İlhami Koç, “Ucuz bir ürün, yıllık 150 lira” diyerek, siber sigortayı geçen yılın Kasım ayında çıkardıklarını ve kısa sürede 5 bin kişinin siber risklere karşı sigortalandığını kaydetti. Sigortanın şimdilik bireylere yönelik olduğunu ancak kurumsal şirketlere, özellikle de KOBİ’lere yönelik ürünün de çıkacağını söyleyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigortanın güvence paketini oluşturan bir diğer teminat ise kişisel bilgisayarlarda yaşanan teknik sorunların çözümünü sağlayan asistans hizmeti. Başınıza bir şey gelirse bizden teknik yardım alıyorsunuz. Ayrıca uzman desteği ve hukuksal koruma hizmetlerini de bu sigorta içinde veriyoruz.”

ŞİFRENİZ ÇALINIRSA ZARARI ÖDÜYORUZ

İlhamİ Koç, siber risk sigortası içinde kişisel şifre çalınması teminatını da verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Bireylerin banka internet şubesi, diğer finansal kurumlara ait internet hesapları, kredi veya banka kartları ve mobil bankacılık hesaplarına ulaşmak için kullanmakta oldukları kişisel şifrelerinin; teknolojik yöntemle çalınması ya da ‘ödül kazandınız’ gibi ifadelerle kendi istekleri doğrultusunda verilmesi sonrası yaşanabilecek internetten alışveriş, banka hesabından para çekilmesi gibi zararları da karşılıyoruz. Bu zararlar ilgili banka veya finansal kurum tarafından karşılanmazsa 2 bin liraya kadar ödüyoruz.”

2017 HASARLAR YILIYDI

Sigortacılığın 2017 yılı sonuçları ile 2018 yılı beklentilerinin değerlendirildiği ve Anadolu Sigorta I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu ile Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören’in de katıldığı toplantıda konuşan İlhami Koç, iklim değişikliklerinin sigortaya etkisine değinerek, şunları söyledi: “2017, iklim değişikliklerinin etkisinin daha net görülmeye başladığı bir yıl oldu. Meteorolojik olayların ülkemizde de etkisini gördük. Yıla, kar ağırlığı hasarlarıyla başladık, yaz aylarına geldiğimizde ise gündemimize sel ve dolu hasarları girdi. Sadece 18 ve 27 Temmuz’da İstanbul’da yaşanan sel ve dolu felaketlerinin şirketimize etkisi 80 milyon TL oldu. 2017 hasarlar yılı olmasına rağmen kârlılık ve prim artışı dengesini başarıyla uyguladık. Net kârımız yüzde 110 artarak 184,2 milyon TL’ye ulaştı. Özkaynak kârlılığımız da son 5 yılda ilk kez çift haneli rakamlara çıkarak, yüzde 17,7 seviyesine yükseldi.”