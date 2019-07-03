150 bin TL’ye devlet garantisi... TMSF bankalardaki sigorta limitini arttırıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri150 bin TL’ye devlet garantisi... TMSF bankalardaki sigorta limitini arttırıyor
GeriEkonomi 150 bin TL’ye devlet garantisi... TMSF bankalardaki sigorta limitini arttırıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hülya GÜLER
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

150 bin TL’ye devlet garantisi... TMSF bankalardaki sigorta limitini arttırıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
150 bin TL’ye devlet garantisi... TMSF bankalardaki sigorta limitini arttırıyor

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bankalardaki mevduata yönelik devlet garantisini 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkaracaklarını açıkladı. Gülal, “Bankalarımıza güveniyoruz. Eylülde başlayacak yeni uygulama ile limit duyarlı vatandaşımızın yastık altındaki kaynaklarını ekonomiye kazandıracağımızı öngörüyoruz” dedi.

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalardaki mevduata yönelik devlet garantisinin limitini arttırıyor. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, sigorta limitini arttırmak için bir süredir çalıştıklarını belirterek, “Türkiye’de şu anda mevduat sigortası limiti 100 bin TL. Ancak bu rakam Avrupa’da 100 bin Euro’ya, Amerika’da ise 250 bin dolara kadar çıkıyor. Biz de bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte sigorta limitini artırmak üzere  bir çalışma yürütüyoruz. Limit artırımı konusundaki uygunluk yazımızı haziran ayı sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkez Bankası ve diğer ilgili kurumlara gönderdik. Bugün-yarın dönüş yapmalarını bekliyoruz” dedi.

BANKALARA GÜVENİYORUZ

TMSF’nin rezerv büyüklüğünün 43.5 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Gülal, “Bu limit artırımı için uygun bir seviye. Bankacılık sektöründe 17 yıldır ciddi bir sıkıntı yaşanmadığı için rezervlerimizi sürekli büyütme olanağı yakaladık. Ayrıca bankalarımıza güveniyoruz. İlgili düzenlemelerin tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde ülkemizdeki mevduat sigortası limiti 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkacak. 150 bin TL karşılığı döviz mevduatı da aynı şekilde sigorta kapsamında olacak. Yönetmelik değişikliğinin ardından uygulama eylül ayında devreye girer” diye konuştu. TMSF’nin adı itibarıyla bir sigorta kuruluşu olduğunu hatırlatan Gülal, şöyle konuştu: “Bankalardan düzenli olarak prim topluyoruz ve bunu herhangi bir sıkıntı olması durumunda kullanmak üzere değerlendiriyoruz. Bu kapsamda rezervimiz 43.5 milyar TL’ye ulaştı. Bunun sigortalı mevduatı karşılama oranı yüzde 8. Bu oran Avrupa’da yüzde 1, ABD’de yüzde 0.5 civarında. Şu anda Avrupa’nın en yüksek oranı bizde. Bu bize limiti yükseltme imkanı tanıyor. Bizim rezervimizin sigortalı mevduatı karşılama oranının yüksek olmasının sebebi limitin düşük olması. Sigorta limitini artırmamızla beraber limite duyarlı vatandaşlarımızın yastık altındaki kaynaklarını bankalarda daha fazla değerlendirmesini bekliyoruz. Şu anda 535 milyar TL olan sigortalı mevduat büyüklüğünün önümüzdeki dönemde 100 milyar TL artarak 635 milyar TL’ye çıkacağını öngörüyoruz.”

FETÖ ŞİRKETLERİNİ SATMAK İÇİN YASAL ÇALIŞMA

- 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen kurumların, TMSF kayyumunda yönetilmesiyle ilgili bilgi veren Muhiddin Gülal, şunları anlattı: “910 şirket TMSF kayyumunda yönetiliyor. Her zaman söylediğim gibi biz kişilerin suçlarının cezalarını çekmelerini ama şirketlerin cezalandırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Şirketleri elimizden geldiği kadar iyi yönetmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bu şirketlere ilgi gösteren yatırımcılar oluyor. Ancak bunların satışı konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bu şirketlerin değerini verene satış imkanı tanıyacak bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Dünyada terör ile ilgili kişilerin varlıklarının devlet tarafından satışı konusunda bazı yasal düzenlemeler var. Örneğin 11 Eylül saldırısından sonra ABD bu yönde bir yasal düzenleme yapmış. Avrupa’da da bazı örnekleri var. Bunların hepsini inceliyoruz. Bu şirketler milli servet. Gelecek süreçte bir takım yasal düzenlemelerle 910 şirketin tamamının satışının önünü açacak yasal adımlar atılmasını araştırıyoruz.”

150 MİLYON TL’Yİ BANKADA UNUTTUK

- MUHİDDİN Gülal, 2018 yılı zaman aşımı mevduatlarını bu ay sonu itibarıyla aldıklarını belirterek, “150 milyon TL’yi mevduat sahipleri bankalarda unuttular. Bunun yüksek olmasından memnun değiliz, burada finansal farkındalık adına sıkıntı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ SIKINTI BİZE YANSIDI

- TMSF kayyumundaki Fi Yapı, İnanlar ve Dumankaya olmak üzere 3 inşaat şirketi olduğunu hatırlatan Muhiddin Gülal, şu bilgileri verdi: “Biz şu şirketlerden konut almış kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlattık. Alman bir şirket ile anlaşma sağladık. Ancak inşaat sektöründe olağanüstü bir durum söz konusu. Dairelerin satışı noktasında yaşanan zorluklar nedeniyle belirlenen takvimin gerisinde kalındı. Hem sektörün içindeki sıkıntılar hem şirketlerin finansal portföylerinin çok zayıf olması nedeniyle hareket alanımız sınırlı. İnşaat sektöründeki sıkıntılar bize de yansıdı.”

23.1 MİLYAR DOLAR TAHSİL ETTİK

TMSF’ye devredilen 26 bankanın eski sahiplerinden alacakların tahsili ile alakalı çalışma yürüttüklerini hatırlatan Muhiddin Gülal, şunları kaydetti: “1996’dan 2016 yılına kadar Hazinemizin bu bankaların rehabilitesi noktasında ödemek zorunda kaldığı para, anapara itibarıyla 31,5 milyar dolar. Bunu o günden nemalandırdığımızda 150 milyar dolarlık rakamla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun 23.1 milyar dolarını TMSF tahsil etti. Bunun 12.4 milyar dolarını Hazine’ye, 5.6 milyar dolarını SGK, Maliye, kamu kuruluşlarına, 1.9 milyar dolarını da Merkez Bankası’na aktardık.”              

OFF-SHORE’U HÂKİMLERİN VİCDANINA BIRAKIYORUM

- BATIK bankaların off-shore (kıyı bankacılığı) müşterilerinin mevduatlarının ödenmesiyle ilgili yargı sürecine değinen Muhiddin Gülal, “Off-shore’un garanti kapsamında olmadığını düşünenlerdenim ama mahkemeler off-shore’u mevduat kabul etti. Bunun ödenmesi yönünde karar çıkıyor. Yargıya saygılıyız. Off-shore’un bankanın garanti kapsamı içinde bir mevduat olmadığını tüm kamuoyu biliyor. Bunu da hakimlerimizin vicdanına bırakıyoruz” dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bir ülke daha yasakladı! Hem para hem de hapis cezası var
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 16 alan o listeye girdi
Senede 3 ay yapıyorlar! 20 bin TL gelir elde ediyorlar
JP Morgan'dan "seçimsiz dönemde yabancı yatırım artacak" mesajı