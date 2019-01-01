15 Temmuz Köprüsü’nde tüm 1. sınıf araçlara müsaade

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri15 Temmuz Köprüsü’nde tüm 1. sınıf araçlara müsaade
GeriEkonomi 15 Temmuz Köprüsü’nde tüm 1. sınıf araçlara müsaade
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
ANKARA
01.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

15 Temmuz Köprüsü’nde tüm 1. sınıf araçlara müsaade

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
15 Temmuz Köprüsü’nde tüm 1. sınıf araçlara müsaade

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişi yasak olan hafif ticari araçlara kesilen cezalara af getiren kanun kapsamında Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) kararını yeniden düzenledi.

Söz konusu düzenleme kapsamında, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016’dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacağı, verilmiş cezaların tebliğ edilmeyeceği, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçileceğine işaret edilen açıklamada, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığının kararlaştırılacağı, yargılama ve takip giderinin taraflar üzerinde bırakılacağı ve vekalet ücretine hükmedilmeyeceğinin altı çizildi.

TÜM 1. SINIF ARAÇLAR

İlgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatların, 28 Şubat 2019’a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019’a kadar ret ve iade edileceği vurgulanan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçişine izin verilen araçların yeni alınan UKOME kararıyla revize edildiği belirtildi. Açıklamada, güncel UKOME kararına göre, tüm 1. sınıf araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanabileceği belirtildi.

2. sınıf araç olup, ruhsatında kamyonet veya otomobil yazan araçların ise sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabileceği ifade edilen açıklamada, söz konusu araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanmalarındaki yasağın devam ettiği bildirildi. Açıklamada, 2, 3, 4 ve 5. sınıf olup, ruhsatında kamyon, otobüs (tüm yolcu servis araçları, toplu taşıma araçları, turizm, okul, İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs AŞ, taksi dolmuş, karavan gibi hariç) TIR ve çekici yazan araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde uygulanan yasakların devam ettiğine işaret edilerek, bu araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğunun bulunduğu kaydedildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle