15 Temmuz Köprüsü’nde tüm 1. sınıf araçlara müsaade
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişi yasak olan hafif ticari araçlara kesilen cezalara af getiren kanun kapsamında Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) kararını yeniden düzenledi.
Söz konusu düzenleme kapsamında, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016’dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacağı, verilmiş cezaların tebliğ edilmeyeceği, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçileceğine işaret edilen açıklamada, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığının kararlaştırılacağı, yargılama ve takip giderinin taraflar üzerinde bırakılacağı ve vekalet ücretine hükmedilmeyeceğinin altı çizildi.
TÜM 1. SINIF ARAÇLAR
İlgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatların, 28 Şubat 2019’a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019’a kadar ret ve iade edileceği vurgulanan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçişine izin verilen araçların yeni alınan UKOME kararıyla revize edildiği belirtildi. Açıklamada, güncel UKOME kararına göre, tüm 1. sınıf araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanabileceği belirtildi.
2. sınıf araç olup, ruhsatında kamyonet veya otomobil yazan araçların ise sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabileceği ifade edilen açıklamada, söz konusu araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanmalarındaki yasağın devam ettiği bildirildi. Açıklamada, 2, 3, 4 ve 5. sınıf olup, ruhsatında kamyon, otobüs (tüm yolcu servis araçları, toplu taşıma araçları, turizm, okul, İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs AŞ, taksi dolmuş, karavan gibi hariç) TIR ve çekici yazan araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde uygulanan yasakların devam ettiğine işaret edilerek, bu araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğunun bulunduğu kaydedildi.
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