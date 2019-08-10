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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.08.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogarda yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, sabah saatlerinden itibaren otogara akın etti. Yoğunluk nedeniyle otobüsler ek seferler başlattı. Bazı vatandaşların ise otobüs bileti bulmakta güçlük çektiği gözlendi.

Otogar girişinde yolcu getiren araçlar ise yoğunluk oluşturuyor. Trafiğin yoğunluğunu azaltmak için otogarın giriş ve çıkışlarında polisler önlem aldı. Yolcularını alan otobüslerin ise otogar içerisinde araç trafiğine neden olduğu görüldü.

15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu
YOLCULAR OTOBÜS BİLET BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Yolculardan Yunus Emre İncedayı, bayram tatilinde Denizli'ye gittiğini belirterek, “Kurbanımı kesmek, ailemiz ve akrabalarımızla vakit geçirmek için yola çıkıyorum. Önceden biletimi aldığım için bilet bulmakta sorun yaşamadım.” dedi.

Mete Çetinyaka, kurban tatilini geçirmek için İzmir'e arkadaşlarının yanına gittiğini dile getirerek, “Oradaki arkadaşlarım davet etti ve ben de yola çıkıyorum. Açıkçası zor bilet buldum. Uçak biletine de baktım ama yer bulamadık. Bu nedenle otobüsle gidiyorum.” diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram yoğunluğu
Şuayıp Bakırcı da Erzurum'a gittiğini ve zor bilet bulduğunu ifade ederek, “Ancak akşam 19.00'da bilet bulabildim. Yer yok hiçbir yerde. Akşam otobüs kalkana kadar burada bekleyeceğim.” ifadelerini kullandı. 

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