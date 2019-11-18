15 milyon Çinliye köprü olacak
İstanbul Havalimanı, her yıl milyonlarca yolcunun seyahat ettiği Çin Halk Cumhuriyeti’nden Şanghay Pudong ve Şanghay Hongqiao Uluslararası Havalimanları’nın bulunduğu Şanghay Havalimanı Otoritesi, Güney Kore'den ise Incheon Uluslararası Havalimanı ile iş birliği ve mutabakat zaptı imzaladı.
İstanbul Havalimanı, söz konusu anlaşmaların yanı sıra Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı ve yakın zamanda hizmete açılan Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı'yla da ‘kardeş havalimanı’ anlaşmaları gerçekleştirdi. Söz konusu havalimanları arasında karşılıklı etkin iletişim, bilgi paylaşımı, personel rotasyon eğitimi, ortak pazarlama faaliyetleri konularında anlaşmalara varılırken, düzenlenen ortak toplantılarda ise müşteri deneyim hizmetlerinin geliştirilmesi hususunda da iş birliğine gidilmesi kararlaştırıldı.
TRANSFER AĞI OLUŞACAK
İstanbul Havalimanı adına Asya kıtasına yapılan ziyaretlerin büyük önem taşıdığını söyleyen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “Yaptığımız anlaşmalar ile bir anlamda tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan noktalar arasında ‘hava’ yoluyla bağ kuruyoruz. Bu sayede küresel hub olan havalimanımız ile Türk havacılığı adına geliştirdiğimiz bilgi birikimini uluslararası arenaya taşıyoruz. Çin ve Güney Kore’den yolcular için nasıl daha iyi hizmet vereceğimizi gördük, bunları hayata geçireceğiz. Amacımız, Avrupa’ya akan yolcu trafiğinden çok daha fazla pay alarak ülkemizin turizmine katkı sağlamak. 5 yılda Çin Halk Cumhuriyeti’nden ülkemize 1 milyon
turist getirmeyi ve Avrupa’ya seyahat etmekte olan yıllık yaklaşık 15 milyon Çinli yolcunun transfer noktası olarak İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edebilecekleri bir ağ yaratmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
HEPSİ DÜNYA DEVİ
GÜNEY Kore’nin en büyük havalimanı Incheon Uluslararası Havalimanı, 68 milyonun üzerindeki yolcu sayısı ile 18’inci, kargo sıralamasına göre de 4’üncü en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nin en önemli havalimanlarından olan Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı ise 100 milyondan fazla yolcu ile dünyada 2’nci, kargo sıralamasına göre de 16’ncı en büyük havalimanı konumunda bulunuyor. Şanghay Pudong Havalimanı ise 74 milyonluk yolcu sayısıyla dünyanın 9’uncu, kargo sıralamasına göre ise 16’ncı en büyük havalimanı olarak ön plana çıkıyor.
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