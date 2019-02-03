15 milyar dolarlık maç
ABD’de yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’un bu sene ülke ekonomisine yaklaşık 15 milyar dolarlık katkı yapması bekleniyor.
Bu yıl 53’üncüsü düzenlenecek ABD’nin en çok izlenen organizasyonu Super Bowl’un, ülkenin perakende endüstrisi başta olmak üzere gıda, reklamcılık ve konaklama gibi çeşitli sektörlerine milyarlarca dolar katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Pazarı pazartesiye bağlayan (Türkiye saati ile) gece 02.30’da ABD’nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu’nda Los Angeles Rams ve New England Patriots takımları arasında oynanacak Super Bowl’un bu sene ülke genelinde 182.5 milyon kişi tarafından izlenmesi bekleniyor.
Yıllar itibariyle final maçının ABD ekonomisine katkısı (MİLYAR $)
2009 15
2008 14.4
2017 14.1
2016 15
2015 14.3
2014 13.3
2013 12.2
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle