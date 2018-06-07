15 eski stadyum bahçe oluyor
ÜLKE genelinde eski 15 stadyum arazisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile Millet Bahçesi’ne dönüşüyor.
Tüm çalışmalar bitince yaklaşık 713 bin metrekare Millet Bahçesi hayata geçecek. Yeşil alan hamlesinde ilk adım da Eskişehir’de atıldı. Mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait olan 54 bin metrekarelik eski Eskişehir stat alanı Millet Bahçesi yapılmak için protokolle Türk Dünyası Vakfı’na devredildi. Eskişehir Stadı’nda gerçekleştirilen imza törenine TOKİ Başkanı Ergün Turan, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile Eskişehir Valisi Özdemir Çalacak katıldı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Araziyi devrettik. Mevcut eski stadın yıkım işlerini Eskişehir valiliği işbirliği ile gerçekleştireceğiz. Millet Bahçesi yapımı için Türk Dünyası Vakfı ile koordinasyon içerisinde olacağız”dedi.
Millet Bahçeleri kavramının Türkiye’nin şehircilik geleceğinde yeni bir çığır açtığını belirten Turan, şehirlerin sadece bina olarak görülmediğini, merkezinde bina değil insan olan bir bakış açısı geldiğini dile getirdi.
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