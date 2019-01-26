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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.01.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

15 aydır yollarda, oraya da gitti! Tam 20 bin fare ile...

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15 aydır yollarda, oraya da gitti! Tam 20 bin fare ile...

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere dünya turuna çıkan Mersinli gezgin Umut Çor, gezi planları arasına aldığı, 20 bin farenin yaşadığı Karni Mata Tapınağı’nı görüntüledi.

Hindistan’ın Bikaner kenti, dünyada bir eşi daha bulunmayan özelliğe sahip. Çünkü Bikaner, farelere tapan insanların yaşadığı kent. Kentteki Karni Mata Tapınağı’nda yaklaşık 20 bin fare yaşıyor. Tapınağı gezerek çok ilginç görüntüler yakalayan Mersinli gezgin Umut Çor, her gün binlerce insanın tapınağa gelerek farelere elleriyle yemek yedirmelerine ve hatta onlarla birlikte aynı tabaktan yemek yemelerine tanık oldu.

15 aydır yollarda, oraya da gitti Tam 20 bin fare ile...

Dünyada milyonlarca insan binlerce farklı inanç sistemi içinde yaşamlarını sürdürüyor. Bu inançlar içinde en ilginç olanlardan biri Hindistan’da. Hindistan’ın Bikaner kentinde bir grup Hindu farelere tapıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere dünya turuna çıkan Mersinli gezgin Umut Çor, gezi planları arasına aldığı, 20 bin farenin yaşadığı Karni Mata Tapınağı’nı görüntüledi.


15 aydır yollarda, oraya da gitti Tam 20 bin fare ile...

15 AYDIR YOLLARDA

Yaklaşık 1,5 yıl önce Basın İlan Kurumu Mersin Şube Müdürü iken dünya turu için görevinden istifa ederek dünyayı dolaşmaya başlayan maceracı gezgin Umut Çor, dünya turunun yarısını tamamladı. 'Bir Dünya Umut' adıyla ayak basmadık yer bırakmayan ve şimdiye kadar 45 ülke gezen Çor, Avrupa'nın neredeyse tamamını, İran'dan başlayarak Japonya'ya kadar Asya'nın güneyde kalan kısmını gezerek görüntüledi.


15 aydır yollarda, oraya da gitti Tam 20 bin fare ile...

Şu anda Meksika’da bulunan ve seyahatini bir yıllık Güney Amerika gezisiyle tamamlamayı planlayan Çor, gezisinde çok ilginç insanlar, yerler ve olaylarla karşılaştı.


15 aydır yollarda, oraya da gitti Tam 20 bin fare ile...

Dünya gezisini ve farelere tapan insanlarla ilgili görüntülerini İHA muhabiriyle paylaşan Umut Çor, “Yaklaşık 15 aydır yollardayım ve bu kararımdan hiç pişman olmadım. Geçtiğimiz yıl baştan başa bütün Asya’yı geçtim, İran’dan Japonya’ya kadar neredeyse bütün Asya’yı gördüm. Şu anda Meksika’dayım ve Güney Amerika turuna başlayacağım. Yaklaşık 1 yıl daha yollarda olmayı planlıyorum” dedi.


15 aydır yollarda, oraya da gitti Tam 20 bin fare ile...

FARELERE TAPAN İNSANLAR

Dünyayı gezme planı yaparken bazı önemli yerleri de kafasına kazıdığını, bunlardan birinin de farelere tapan insanların olduğu Hindistan’daki Bikaner kenti olduğunu söyleyen Çor, “Bikaner’i görmek için çok heyecanlıydım ve oraya gittiğimde neyle karşılaşacağımı tam olarak da bilmiyordum. Oraya gittiğimde mermerden çok güzel bir kapı, gerçekten bir tapınak gibiydi ama içeri girdiğinizde binlerce fare her yerde ve içeriye ayakkabılarınızla giremiyorsunuz.


15 aydır yollarda, oraya da gitti Tam 20 bin fare ile...

Neyse ki, çorapla girmeye müsaade ediyorlardı, ben çorabımla girdim içeri. Tabi çıkar çıkmaz attım o çorapları. Her yerde fareler var. Ayaklarınızın üstünden fareler atlıyor, oraya buraya koşuşturuyorlar. Tabi çok hoş bir canlı değil fare ama gezgin merakı var, öğrenme merakı var. O yüzden de gittim ve bunu gördüğüm, insanların değişik inançlarına orada tanık olduğum için hiç de pişman değilim” diye konuştu.


15 aydır yollarda, oraya da gitti Tam 20 bin fare ile...

“FARE ÖLDÜRMENİN CEZASI, TAPINAĞA GÜMÜŞ YA DA ALTIN BİR FARE HEYKELİ HEDİYE ETMEK”

Bikaner kentinde farelerin çok önemli olduğunu belirten Çor, “O kadar ilginç ki, insanlar farelere elleriyle yemekler getiriyorlardı ve o yemekleri onlara sunuyorlardı; hatta o getirdikleri yemekleri farelerle birlikte yiyorlardı. Gerçekten inanılmaz bir şeydi benim için. Farelere zarar gelmesin, kuşlar gelip kapmasın diye tapınağın üstüne file çekmişlerdi. Hatta yürürken birileri gelip sizi uyarıyordu, ‘Aman adım atmayın, ayağınızı sürüyerek gidin. Fareleri sakın öldürmeyin’ diye. Çünkü fare öldürürseniz cezası, tapınağa gümüş ya da altın bir fare heykeli hediye etmekti” ifadelerini kullandı.


15 aydır yollarda, oraya da gitti Tam 20 bin fare ile...

Dünyada tanık olduğu ilginç inanışların sadece farelere tapmakla sınırlı olmadığını anlatan Çor, “Ölü akrabalarıyla yaşayan insanlar mı dersiniz, her akrabası öldüğünde bir parmağını kesen kadınlar mı dersiniz, inanılmaz. Kolayla ayin yapanı bile gördüm. Kola içip kilisede ayin yapan bazı Meksikalı kabileyi de gördüm. İnanılmaz şeylerle karşılaştım bu dünya turunda. O kadar geniş, o kadar güzel bir dünyamız var ki, o kadar güzel değişik inançlar, değişik hayat tarzları var ki, bu bana herkesin inancına, hayat tarzına saygılı olmayı ve empati kurmayı öğretti. Şimdi ben hiçbir şeyi artık yadırgamıyorum, insanları suçlamıyorum. Çok daha anlayabilir oldum insanları. Bu yüzden de çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

15 aydır yollarda, oraya da gitti Tam 20 bin fare ile...

Dünya turunda yaşadıklarını ‘Bir Dünya Umut’ adlı sosyal medya hesaplarında paylaşan Çor, tüm medya hesaplarındaki takipçi sayısının yaklaşık 20-25 bin civarında olduğunu dile getirerek, “Özellikle çektiğim videolar çok ilgi görüyor ve insanların ufkunu açıyor olmak da beni mutlu ediyor” dedi.

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