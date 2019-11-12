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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

140 milyon e-reçeteyle 2 bin ağaç kurtuldu

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
140 milyon e-reçeteyle 2 bin ağaç kurtuldu

Sağlık Bakanlığı, bir yılda sisteme 140 milyon e-reçete girildiğini ve böylece binlerce ağaçlık tasarruf sağlandığı bilgisini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “2017 yılında kademeli olarak hayata geçirilen, 2019’da ise tamamen kullanılmaya başlanan e-reçete ile bir yılda yaklaşık iki bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. Sahte reçete ve rapor kullanımı ise son buldu” denildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2017 Mart ayında Renkli Reçete Sistemine geçti. İlk aşamada uyuşturucu ve psikotrop madde içeren ilaçların bulunduğu kırmızı ve yeşil reçeteler sisteme kaydedildi. Renkli Reçete Sistemine daha sonra hemofili hastalarının ilaçlarının yazıldığı turuncu reçeteler ve diğer kan ürünlerinin yazıldığı mor reçeteler eklendi. Son olarak beyaz reçeteler sisteme dahil edildi. Bu kademeli geçişin ardından hekimlerce yurt dışı ve endikasyon dışı ilaç reçetelerinin yazıldığı “Ruhsatsız ve Endikasyon Dışı İlaç Yönetim Sistemi (REİYS)” de Elektronik Reçete Sistemi bünyesine alındı.

GÜNDE 470 BİN REÇETE

Şimdiye kadar sisteme yaklaşık 670 bin hasta raporu girildi. Ocak ayından bu yana yazılan reçete sayısı 140 milyon oldu. Günde ortalama 470 bin reçetenin yazıldığı sistem, öncelikle sahte reçete ve sahte rapor gibi yasadışı işlemlerin engellenmesini sağladı. Artık hastalar, ellerindeki ilaç bitmeden farklı hekimlere mükerrer reçete yazdıramıyor, farklı eczanelerden ilaç temin edemiyor. Matbu reçetelerin aylık kontrolleri İl Sağlık Müdürlüklerince ay sonunda yapılıyordu. Elektronik Reçete Sistemi ile ay içerisinde gelişen uygunsuz durumların anlık kontrolleri sağlanabiliyor. Sistem, ilaçların hekimlerce doğru dozda reçete edilmesine ve hastalarca eczanelerden doğru dozda temin edilmesine de yardımcı oluyor. Hekimler, hastalarının elinde bulunan kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları ve o ilaçların bitiş tarihlerini kolaylıkla görebiliyor. Elektronik Reçete Sistemi aynı zamanda hekimin matbu reçete temini, teslimi ve takibi için harcadığı iş gücü ve zaman kaybını engelliyor. Tamamen kağıtsız olan sistem, basılı reçetelerden kaynaklanan ekonomik kaybı da önlüyor.

 

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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