140 milyon e-reçeteyle 2 bin ağaç kurtuldu
Sağlık Bakanlığı, bir yılda sisteme 140 milyon e-reçete girildiğini ve böylece binlerce ağaçlık tasarruf sağlandığı bilgisini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “2017 yılında kademeli olarak hayata geçirilen, 2019’da ise tamamen kullanılmaya başlanan e-reçete ile bir yılda yaklaşık iki bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. Sahte reçete ve rapor kullanımı ise son buldu” denildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2017 Mart ayında Renkli Reçete Sistemine geçti. İlk aşamada uyuşturucu ve psikotrop madde içeren ilaçların bulunduğu kırmızı ve yeşil reçeteler sisteme kaydedildi. Renkli Reçete Sistemine daha sonra hemofili hastalarının ilaçlarının yazıldığı turuncu reçeteler ve diğer kan ürünlerinin yazıldığı mor reçeteler eklendi. Son olarak beyaz reçeteler sisteme dahil edildi. Bu kademeli geçişin ardından hekimlerce yurt dışı ve endikasyon dışı ilaç reçetelerinin yazıldığı “Ruhsatsız ve Endikasyon Dışı İlaç Yönetim Sistemi (REİYS)” de Elektronik Reçete Sistemi bünyesine alındı.
GÜNDE 470 BİN REÇETE
Şimdiye kadar sisteme yaklaşık 670 bin hasta raporu girildi. Ocak ayından bu yana yazılan reçete sayısı 140 milyon oldu. Günde ortalama 470 bin reçetenin yazıldığı sistem, öncelikle sahte reçete ve sahte rapor gibi yasadışı işlemlerin engellenmesini sağladı. Artık hastalar, ellerindeki ilaç bitmeden farklı hekimlere mükerrer reçete yazdıramıyor, farklı eczanelerden ilaç temin edemiyor. Matbu reçetelerin aylık kontrolleri İl Sağlık Müdürlüklerince ay sonunda yapılıyordu. Elektronik Reçete Sistemi ile ay içerisinde gelişen uygunsuz durumların anlık kontrolleri sağlanabiliyor. Sistem, ilaçların hekimlerce doğru dozda reçete edilmesine ve hastalarca eczanelerden doğru dozda temin edilmesine de yardımcı oluyor. Hekimler, hastalarının elinde bulunan kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları ve o ilaçların bitiş tarihlerini kolaylıkla görebiliyor. Elektronik Reçete Sistemi aynı zamanda hekimin matbu reçete temini, teslimi ve takibi için harcadığı iş gücü ve zaman kaybını engelliyor. Tamamen kağıtsız olan sistem, basılı reçetelerden kaynaklanan ekonomik kaybı da önlüyor.
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