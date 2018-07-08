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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Kardelen KOLDAŞ
08.07.2018 - 00:45, Son Güncelleme:

14 yıllık işini bıraktı, TÜBİTAK desteğiyle öyle bir şey yaptı ki...

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14 yıllık işini bıraktı, TÜBİTAK desteğiyle öyle bir şey yaptı ki...

Ziraat Mühendisi Harika Ayık, uzun bir iş tecrübesinden sonra kendi işinin patronu olmak için kolları sıvadı ve uğur böceği üreticiliğine başladı. Adım adım gelişen bu projede, Ayık’ın hedefi hem kitle üretimine geçerek yerli uğur böceklerini biyolojik mücadelede yaygınlaştırmak, hem de genç yaşlı herkesi bu sevimli böceklerin faydaları hakkında bilgilendirmek.

HARİKA Ayık, 34 yaşında, çiçeği burnunda bir girişimci. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü mezunu Ayık, 14 yıllık iş tecrübesinin ardından, kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdi ve uğur böceği üreticisi oldu. Bioladybug Biyolojik Tarım Gıda Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketini kuran Ayık, “Çocukluğumdan beri üretme ve kendi işimi kurma hayalinde oldum. İş hayatı içerisinde edindiğim deneyim ve birikim ile uğur böceği üretimine adım attım” diyen Ayık, projesinin detaylarını ve uğur böceklerini Hürriyet’e anlattı.

14 yıllık işini bıraktı, TÜBİTAK desteğiyle öyle bir şey yaptı ki...

ÜNİVERSİTEDE BAŞLADI

Ayık, uğur böceği üretme isteğini ilk olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Prof. Dr. Cem Özkan’a anlatmış. Bu fikri olgunlaştırmak için hem bir yıl boyunca gönüllü olarak Özkan’ın üniversitedeki biyolojik mücadelede faydalı böcek üretimi yapılan laboratuvarında çalıştı, hem de Özkan’ın kurduğu ‘Böcek Şenlik Okulu’nda gönüllü eğitmenlik yaptı. Burada, çocukların böceklere olan ilgisini fark eden Ayık, onlara uğur böcekleri hakkında bilgilendirici eğitim kitleri hazırlamaya başladı. Uğur böcekleri fikrini test ederek, geliştirdikçe, çevresindekilere bahsetti. Ayık, “Yakın çevremin çocuklarına uğur böceği kitleri hazırladım ve geri bildirimlerini almaya başladım. Çevremde uğur böceğini herkesin biliyor olması ve sempatik bir böcek olmasından dolayı yaptığım çalışmalar çok merak uyandırdı” dedi.

14 yıllık işini bıraktı, TÜBİTAK desteğiyle öyle bir şey yaptı ki...

TÜBİTAK DESTEĞİ ALDI

Fikrini biraz geliştirdikten sonra Ayık, “Gelin Böceği Coccinella septempunctata’nın Yapay Besinde Kitle Üretimi” adlı projesiyle TÜBİTAK’ın girişimcilik desteğine başvurdu. Eylül 2017’den beri bu katkıyı alan Ayık, proje çalışmalarına üniversite laboratuvarında devam ediyor. Yaprak bitki üzerinde uğur böceği yetiştiriciliğinin maliyeti yükselttiğini anlatan Ayık, bu projesiyle, uğur böceklerinin besin ihtiyacını karşılamak için incir kurdu, kuru meyve güvesi ve un güvesi yetiştiriyor. Doğal besin ve yapay besinin uğur böceği üzerindeki etkisini de gözlemleyen Ayık, projesinin kesin sonuçlarını 6 ay sonra almayı hedefliyor.

Ayık, dünyada binlerce türü tanımlanmış olan uğur böceklerinden sadece iki tanesi olan Coccinella septempunctata ve Semiadalia undecimnotata üreticiliğini yapıyor. “Yedi Noktalı Gelin Böceği, yani Coccinella septempunctata, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de biyolojik mücadelenin simgesi durumunda” diyen Ayık, Türkiye’de örtü altı, tarla ve bahçe tarımında ana zararlılarından olan kırmızı örümcekler, yaprak pireleri, beyaz sinekler, yaprak bitleri, kabuklu bitler, unlu bitler gibi birçok mücadelede uğur böceklerinin kullanılabildiğini belirtti. Tarımın amacının sadece fazla ürün almak olmadığını, aynı zamanda da sürdürülebilir ve sağlığa duyarlı ürünler yetiştirilmesi gerektiğini aktaran Ayık, “İnsan ve hayvan sağlığının tehdit edilmesi, gıda maddelerindeki ilaç kalıntıları, çevre kirlenmesi ve yüksek ilaç maliyetleri de eklenince, kimyasal mücadeleye alternatif çevre dostu ve daha ucuz mücadele yöntemlerine geçilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu yöntemlerden en ümit verici, en çevre dostu, en ucuzu ve en sürdürülebilir olanı ise biyolojik mücadeledir” dedi.

14 yıllık işini bıraktı, TÜBİTAK desteğiyle öyle bir şey yaptı ki...

Hastalıklara, zararlılara ve yabancı otlara karşı bilinçli bir mücadele yapılması gerektiğini anlatan Ayık, bunların bilinçsiz ilaç kullanımından, bitkilerdeki zararlının ve hastalığın iyi bilmemesinden kaynaklandığını aktardı. Ayık, uğur böceğinde kitle üretime ulaşmasıyla, tarım ilacı tüketiminin azalarak, daha katma değeri yüksek ve çevreci bir biyolojik mücadelenin yaygınlaşacağını düşündüğünü söyledi.

 

GEÇEN AY 10 BİN  YUMURTA ALDI

PROJENİN gün geçtikçe ilerlediğini anlatan Ayık, “Şuanda elimde 500 tane ergin uğur böceği var. Fakat 1 ergin, 1 yıl boyunca 1000 tane yumurta veriyor. Ve geçen ay, 10 bin yumurta aldım” dedi. Uğur böceği üretim kapasitesini kontrollü olarak arttırıp, azaltabildiğini belirten Ayık, onların günlük yem ve temizliğin yanı sıra uygun sıcaklık, nem ve aydınlık koşullarına da ihtiyaç duyduğunu anlattı.

 

 

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