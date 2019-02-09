14 Şubat’ta hedef 5 milyon gül
SÜS Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Sevgililer Günü dolayısıyla bu yıl gül talebinde yüzde 20’lik artış beklediklerini belirterek, “Çiçekçilerin bu yıl yaklaşık 3.5 milyon gül satacağını tahmin ediyoruz” dedi.
Dündar, “Ülkemizde gül üretimi oldukça maliyetli bir üretim alanı, özellikle Sevgililer Günü için yapılan hazırlıklarda bu maliyet daha da artmakta. Kış, seralardaki ısıtma ve işçilik maliyetleri ile gübre ve ilaç gibi üretim girdilerinde artış, daha uygun fiyat ve kalitedeki ithal güllerle rekabeti zorlaştırmakta” değerlendirmesinde bulundu. Dündar, Sevgililer Günü’nde talebi karşılamak için hemen her yıl şubatta, ocak ayının 4 katından fazla kesme çiçek ithalatı gerçekleştiğinin altını çizerek, “2018’de toplam 3 milyon dolar olan kesme çiçek ithalatının 800 bin dolarlık kısmı şubatta gerçekleşti ve bunun yaklaşık yüzde 75’ini gül oluşturdu” ifadesini kullandı.
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