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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.03.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

14 Şeker Fabrikası'na 'Kupon Arazi' tepkisi geldi

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
14 Şeker Fabrikası'na 'Kupon Arazi' tepkisi geldi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 14 şeker fabrikasının ihale şartnamesinde değişiklik yaptı. Fabrikaları önce büyük arazileriyle birlikte ihaleye çıkaran ÖİB, gelen tepkiler üzerine bazılarının arsa miktarlarını zeyilnameyle düşürdü. Bunlardan biri de Konya Ilgın Şeker fabrikası oldu.

 İhaleye 1 milyon 731 bin 268 metrekare arsayla çıkıldı Ancak daha sonra bu rakam 1 milyon 340 bin metrekareye indirildi. En büyük tepki ise Erzincan Şeker Fabrikasına oldu. Kotası düşük olmasına karşın satışa çıkan arazi miktarı 1.2 milyon metrekare olan Erzincan için de zeyilname düzenlenerek arazi büyüklüğü yarı yarıya indirildi.

ÖİB, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin kamuoyu duyurusunda “Şeker üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan arsa ve araziler ihale dışında tutulmuştur” vurgusu yapmıştı. 

AK PARTİLİ SİYASİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Şartnamelere göre 74 bin ton şeker üretme kotası bulunan Burdur fabrikası yaklaşık 656 bin metrekare; Çorum fabrikası 95 bin 750 ton kotaya karşın 1 milyon 9 bin metrekare arazisiyle satışa çıktı. Kentin en değerli yerinde arazileriyle dikkat çeken Erzincan ise 26 bin 500 tonluk kotasına rağmen 1 milyon 259 bin metrekare arsasıyla ihale edildi. Konya Ilgın, 107 bin 500 tonluk kotasına karşın 1 milyon 731 bin metrekare arsayla satışa çıktı. Edinilen bilgiye göre Ak Partili siyasetçiler başta olmak üzere kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle ÖİB, 14 fabrikanın tamamında ihale şartnamesinde ‘zeyilname’ yoluyla değişiklik yaptı. 

BU KADAR ARAZİYE GEREK YOK

Şeker Fabrikalarında çalışan uzmanlar, fabrikaların şeker üretimi için kömür, kireç sahası, çamur havzası enerji santralı ile pancar döküm sahasına ihtiyaç duyulduğunu ancak bu miktarın şeker üretim kotasına göre hesaplanması gerektiğini belirttiler. Uzmanlar, her bir fabrika için satışa sunulan arazi miktarının yüksek tutulduğuna, bu miktarda yere ihtiyaç olmadığına dikkat çektiler. Uzmanlar, “Örneğin Ilgın’ın kotası Erzincan’ın dört katıyken, satışa çıkan arazi miktarı neredeyse aynı. Erzincan’da atıl durumda olan araziler neden satışa dahil edildi” sorusunu yönelttiler. 

SATIŞA ÇIKARILAN FABRİKA DEĞİL KUPON ARAZİLERİ

14 fabrika ihalesinin iptali için dava açan Şeker-İş Sendikasının Avukatı Gökhan Candoğan ise Hürriyet’in soruları üzerine şunları söyledi:

“2012’de fabrika ihaleleri iptal edilirken en önemli gerekçe rant için bu özelleştirmenin yapıldığı şüphesiydi. O nedenle ÖİB başta ilana çıkarken, ‘alıcılar fabrikalara, üretime odaklansın diye üretimle ilgisi olmayan arazileri ayırdık’ duyurusu yapmıştı. Ama ulaşabildiğimiz şartnamelere baktığımızda şehrin içinde veya etrafında, kupon arazi niteliğinde son derece büyük ve değerli arazilerin satışa dahil ederek ihaleye çıkıldığını gördük. Örneğin bunlardan Erzincan’ın üretim kotası 26 bin 500 ton ama satışa çıkan 1.2 milyon metrekare araziydi. Havaalanına yakın ve değerli bir arazi orası. Dolayısıyla aslında satışı yapılan ne kota ne fabrika; arazinin kendisi.”

İHALELER CANLI YAYINLANACAK

14 Şeker fabrikası için teklif verme süreleri 3, 11 ve 18 Nisan'da sona erecek. 
Pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ihaleler televizyonlardan canlı olarak yayınlanacak.

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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