14 Şeker Fabrikası'na 'Kupon Arazi' tepkisi geldi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 14 şeker fabrikasının ihale şartnamesinde değişiklik yaptı. Fabrikaları önce büyük arazileriyle birlikte ihaleye çıkaran ÖİB, gelen tepkiler üzerine bazılarının arsa miktarlarını zeyilnameyle düşürdü. Bunlardan biri de Konya Ilgın Şeker fabrikası oldu.
İhaleye 1 milyon 731 bin 268 metrekare arsayla çıkıldı Ancak daha sonra bu rakam 1 milyon 340 bin metrekareye indirildi. En büyük tepki ise Erzincan Şeker Fabrikasına oldu. Kotası düşük olmasına karşın satışa çıkan arazi miktarı 1.2 milyon metrekare olan Erzincan için de zeyilname düzenlenerek arazi büyüklüğü yarı yarıya indirildi.
ÖİB, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin kamuoyu duyurusunda “Şeker üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan arsa ve araziler ihale dışında tutulmuştur” vurgusu yapmıştı.
AK PARTİLİ SİYASİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ
Şartnamelere göre 74 bin ton şeker üretme kotası bulunan Burdur fabrikası yaklaşık 656 bin metrekare; Çorum fabrikası 95 bin 750 ton kotaya karşın 1 milyon 9 bin metrekare arazisiyle satışa çıktı. Kentin en değerli yerinde arazileriyle dikkat çeken Erzincan ise 26 bin 500 tonluk kotasına rağmen 1 milyon 259 bin metrekare arsasıyla ihale edildi. Konya Ilgın, 107 bin 500 tonluk kotasına karşın 1 milyon 731 bin metrekare arsayla satışa çıktı. Edinilen bilgiye göre Ak Partili siyasetçiler başta olmak üzere kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle ÖİB, 14 fabrikanın tamamında ihale şartnamesinde ‘zeyilname’ yoluyla değişiklik yaptı.
BU KADAR ARAZİYE GEREK YOK
Şeker Fabrikalarında çalışan uzmanlar, fabrikaların şeker üretimi için kömür, kireç sahası, çamur havzası enerji santralı ile pancar döküm sahasına ihtiyaç duyulduğunu ancak bu miktarın şeker üretim kotasına göre hesaplanması gerektiğini belirttiler. Uzmanlar, her bir fabrika için satışa sunulan arazi miktarının yüksek tutulduğuna, bu miktarda yere ihtiyaç olmadığına dikkat çektiler. Uzmanlar, “Örneğin Ilgın’ın kotası Erzincan’ın dört katıyken, satışa çıkan arazi miktarı neredeyse aynı. Erzincan’da atıl durumda olan araziler neden satışa dahil edildi” sorusunu yönelttiler.
SATIŞA ÇIKARILAN FABRİKA DEĞİL KUPON ARAZİLERİ
14 fabrika ihalesinin iptali için dava açan Şeker-İş Sendikasının Avukatı Gökhan Candoğan ise Hürriyet’in soruları üzerine şunları söyledi:
“2012’de fabrika ihaleleri iptal edilirken en önemli gerekçe rant için bu özelleştirmenin yapıldığı şüphesiydi. O nedenle ÖİB başta ilana çıkarken, ‘alıcılar fabrikalara, üretime odaklansın diye üretimle ilgisi olmayan arazileri ayırdık’ duyurusu yapmıştı. Ama ulaşabildiğimiz şartnamelere baktığımızda şehrin içinde veya etrafında, kupon arazi niteliğinde son derece büyük ve değerli arazilerin satışa dahil ederek ihaleye çıkıldığını gördük. Örneğin bunlardan Erzincan’ın üretim kotası 26 bin 500 ton ama satışa çıkan 1.2 milyon metrekare araziydi. Havaalanına yakın ve değerli bir arazi orası. Dolayısıyla aslında satışı yapılan ne kota ne fabrika; arazinin kendisi.”
İHALELER CANLI YAYINLANACAK
14 Şeker fabrikası için teklif verme süreleri 3, 11 ve 18 Nisan'da sona erecek.
Pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ihaleler televizyonlardan canlı olarak yayınlanacak.
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