14 fabrikası için çok kritik yazı: Bakım yapmayın

Uzmanlar, bu talimatın fabrikalar için “ölüm fermanı” olduğunu savundular. Ankara Makina ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına da aynı talimatın gittiği iddiasında bulundular.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 21 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete ilanıyla 14 şeker fabrikasının satışı için ihaleye çıktı. Bu ilandan bir gün önce, 20 Şubat’ta, fabrikaların bakım, onarım ve yedek parça ihtiyacını karşılayan Eskişehir Makina’nın Müdürü Yaşar Özüdoğru, personeline yazılı olarak şu duyuruyu yaptı:



SÖZLÜ TALİMAT ALDIK

“En son alınan karar ile Türkşeker’e bağlı 14 fabrikanın teker teker satışına karar verilmiştir. Bu periyot içerisinde bu tarihten itibaren Genel Müdürlük yetkililerinin sözlü talimatları sonucu ilgili fabrikaların yedek ve tamir siparişleri durdurulmuştur. İmalat ve sevkiyat yapılmayacaktır. Yalnızca tamir için daha önce gönderilen ve demonte edilmiş tesisin operasyonları asgari seviyede malzeme kullanılarak tamamlanacaktır.

Fabrikaya özel bir imalat ise iş hazırlama ve ilgili kısım amirleriyle görüşülerek hareket edilecektir. Malzeme ambarından, ambar yedeklerinden de sevkiyat yapılmayacaktır. Sipariş açılmayacak, ambara not verilmeyecektir. Geri kalan 11 Fabrikanın işlerine ağırlık verilecektir.

Genel Müdürlüğümüzden gelen yazılar üzerine ayrıca doğrudan temin edilen hazır malzemeler, bakım onarım ve üretimin devam etmesi için gerekli faaliyetlerin asgari düzeyde olmasına itina gösterilecektir. Gereksiz ve stoğa yönelik taleplerden ve üretimlerden kaçınılacaktır. Yukarıdaki hususlara uyulmasını önemle rica ederim.”







PANCAR KAPIDA ÇÜRÜR

Fabrikalara zamanında parça gitmeyip, bakım onarımı yapılmaz ise üretimin riske gireceğini anlatan uzmanlar, pancarın fabrika kapısında beklediği her gün şeker oranının düşeceğini, lastikleşeceği için işlenirken enerji ihtiyacının artacağını, sürenin daha da uzaması halinde ise çürüyeceğini vurguladı.

Uzmanlar, “Şeker fabrikalarının çalışması saat saat planlanır. Pancar kampanya döneminde 7 gün 24 saat esasıyla çalışan fabrikalar, kampanya bitiminde Eskişehir Makina tarafından bakım, onarımları yapılır; yedek parça ihtiyaçları karşılanır. Bu süreç yeni kampanya dönemine kadar devam eder.

Bu fabrikalar özelleşse de özelleşmese de bakımları yapılmaz ise yeni kampanya döneminde bir dizi sıkıntı oluşur. Daha şimdiden şeker üretimini riske atıyorlar” tepkisini de gösterdiler.

HİZMET ASGARİ VERİLECEK

Şeker fabrikalarında üretimin Şubat ayında bittiği, Mart-Nisan aylarının stok sayımının yapıldığı rehavet; Haziran-Temmuz-Ağustos aylarının ise büyük revizyon dönemi olduğuna dikkat çekildi.

Özelleştirme sürecindeki fabrikalara Eskişehir Makina tarafından asgari oranda hizmet verilmeye devam edileceği vurgulandı. 20 Şubat’tan itibaren bu fabrikalara yapılacak zorunlu bakım, onarım, yedek parça hizmetlerinin ayrı bir hesapta izlenerek; fabrikayı alacak yatırımcıdan tahsil edileceği anlatıldı. Buna göre, Çorum fabrikası için 30 bin liralık dişli gönderildiyse bu hizmetin bedeli yeni yatırımcıdan alınacak. Gereksiz ve stoka yönelik malzeme 14 şeker fabrikasına gönderilmeyecek.