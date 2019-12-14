14 Aralık Cumartesi gram altın ne kadar oldu? Serbest piyasada güncel altın fiyatları

Altının gram satış fiyatı bugün ne kadar sorusu altın alıcıları tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak hafta sonunda altın almak isteyen vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını internette takip ediyorlar. Peki Altın fiyatları 14 Aralık Cumartesi günü ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 14 Aralık Cumartesi günü altının gram satış fiyatı 275 lira olurken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında değerler değişti.

Çeyrek altının satış fiyatı 450 lira seviyesinde işlem görürken, 440 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 900 lira seviyesinde işlem görürken, 877 liradan bozduruluyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1848 liradan satılırken, 1820 liradan bozduruluyor.

Altın fiyatlarını güncel takip etmek için aşağıda resme tıklayarak altın fiyatları sayfamıza ulaşabilirsiniz..