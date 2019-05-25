130 ülkeye Türk jeneratörü

JENERATÖR üretiminde Türkiye lideri olan Teksan, aynı zamanda Türkiye’nin en çok ihracat yapan kuruluşlarından. Şirketin ikinci kuşak temsilcilerinden Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tunser, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda gerçekleştirdikleri inovasyonla Teksan Jeneratör olarak yaptıkları yenilikleri anlattı. Üretiminin yüzde 60’ını ihraç eden Teksan Jeneratör, 130 ülkeye ihracat yaparak dünya devleriyle rekabet ediyor.

Teksan bir aile şirketi. Ortaklık yapısı nasıl?

- Evet. Ata, Başeğmezler ve Teksan ailelerinin ortaklığıyla kurulmuş bir şirket. Babam Özdemir Ata ve Abdülkadir Teksan liseden arkadaş. Üniversiteden ayrıldıktan sonra yolları kesişiyor. İlk başta 1994’te Deniz Mühendislik adı altında iş yapıyorlar. 1996’da Teksan Jeneratör kuruluyor. Tuzla’daki 600 metrekarelik atölyeden Sancaktepe’deki fabrikaya taşınılıyor. Burada adım adım büyüme yaşanıyor. Daha sonra Serbest Sanayi Bölgesi’nde 2017’de de ikinci fabrika açıldı, 20 milyon Euro yatırımıyla kuruldu. İkinci fabrika daha çok yurtdışı operasyonları için kuruldu.

İlk ihracat ne zaman yapılmış?

- 1996 yılında Azerbeycan’a yapılmış. Yüzde 60 ihracat oranımız. Teksan için yurtdışı operasyonları çok değerli.

En çok hangi ülkeye jeneratör satıyorsunuz?

- En çok Yunanistan’a jeneratör satıyoruz. Ardından da Kazakistan geliyor. Cezayir de önemli bizim için. Geçen yıl İtalya’ya satışlarımız da çok arttı. Dünyanın farklı bölgelerine ulaşıyoruz diyebilirim.

Dünyada lider şirketler var bu alanda. Nasıl rekabet ediyorsunuz?

- Bu alanda kabul görmüş sistemlerin hepsini biz de kullanıyoruz. Jeneratör yapmak zor değil ama önemli olan müşterilerin isteklerine uygun jeneratör üretmek. Amerika ve Avrupa’da çok güçlü şirketler var ancak globalleşen dünyada kaliteli ürün yaptığınızda yerinizi buluyorsunuz. Bizim Hollanda özelinde çalıştığımız şirket tüm data merkezlerine Teksan jeneratörlerini veriyor. Uzakdoğu ve Amerika’da da adımlar attık. 5-10 yıllık planlarımızda Uzakdoğu ve Amerika var. 2019 yılında Londra’da ofis açacağız.

Jeneratörün müşteriye uygunu nasıl oluyor?

- Örnek vereyim. Socar LNG tesislerine özel ürün yaptık. Çünkü bu saha bilindiği gibi çok tehlikeli. Ayrıca maden sahalarında yer altı için farklı yer üstü için farklı jeneratör tasarımları yapılıyor. Bizde bant ürünleri değil, özel tasarım ürünleri var.

Ar-Ge’de yenilikleri Türk mühendisleri mi yapıyor?

- 2007’den beri Ar-Ge yatırımı yapıyoruz. 2017’de ise alanında bir Ar-Ge merkezi oldu. Birçok yeniliğe imza atıldı. 29 Türk mühendis çalışıyor.

Hibrit jeneratör geliştirdiniz. Neden önemli hibrit jeneratör yapmak?

- Hibrit jeneratör enerjinin hiç olmadığı yerlerde kullanılıyor. Rüzgar ve güneşin olduğu yerlerde bu güç yeterli gelmeyince devreye giriyor. Türkiye’de enerji çoğu yere ulaşıyor ancak birçok ülkede sorun var. Ayrıca Türkiye’de de telekomünikasyon alanında kullanılıyor. Dağ başında bir çiftlik yaptınız bu jeneratörleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.

KUZEY DENİZİ’NDE KULLANIYOR

Hibrit jeneratör sayesinde farklılık yakaladınız...

- Evet. Biz Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörünü yaptık. Dünya çapındaki dev projelerin kesintisiz enerjisini sağlıyor bu jeneratör. Teksan Jeneratör’ün Ar-Ge gücünün göstergesi olan hibrit jeneratör, Total E&P’nin Kuzey Denizi’nde bulunan yüzer petrol platformunda kullanılıyor.

Bu bir ilk mi?

- Teksan ve Total mühendislik ekiplerinin ortak çalışması ile hayata geçti bu proje. Daha önce yakıtı helikopterle götürüyorlardı. Hibrit jeneratör bu maliyeti ortadan kaldırdı. Yüzer bir petrol çıkarma platformunda kullanılan tek hibrit jeneratör olması ile de dünya jeneratör ve enerji sektörlerinde bir ilk. Teksan’ın Kuzey Denizi’nin zorlu koşullarına özel tasarladığı hibrit jeneratör sistemi o kadar başarılı oldu ki daha ilk yılında Total’in şirket içindeki “en inovatif uygulaması” seçildi.

Biyogazla çalışan jeneratörle ne amaçlanıyor?

- Biyogaz hayvansal ve bitkisel atıklarla elde ediliyor. İlk yatırım maliyetleri yüksek. Bunları da yapıyoruz. Türkiye enerji açığı veren bir ülke, bu yüzden bu projeler çok değerli. Mardin Güney Atıksu Tesisi kojenerasyon projesini yaptık. Teksan, Mardin ilinin çehresini değiştiren Kızıltepe Atıksu Tesisi’nin elektrik ve ısıtma ihtiyacını biyogaz kojenerasyon sistemi ile karşıladı.

Başka illerde de var mı?

- Var. Son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Biyogaz Üretim Tesisi’nin enerji ihtiyacını yenilenebilir güç çözümleri ile karşıladık. Günlük 10 bin metreküp biyogaz üretilecek Biyogaz Üretim Tesisinde Teksan’ın biyogaz motorlu kojenerasyon sistemleri kullanılıyor. Elektrik ile ısı ihtiyacını aynı anda karşılayan Teksan kojenerasyon çözümleri ile yıllık 8 milyon 234 bin kilowatt elektrik, 8 milyon 837 bin kilowatt ısı üretilecek ve böylece yüzde 90 enerji verimliliği sağlanacak. Kojenerasyon sisteminde Teksan imzası taşıyan Biyogaz Üretim Tesisi projesi, Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi’nde İdeal Kent ödülüne de layık görüldü.

İNGİLTERE’DE OFİS AÇACAK

TÜRKİYE’nin en çok ihracat yapan firmaları arasında yer alan Teksan, 2018 yılındaki 460 milyon liralık cirosunun yüzde 60’ını ihracattan elde etti. Ürünlerini 130’dan fazla ülkeye ihraç eden firma, Ortadoğu, Rusya ve Türki Cumhuriyetler, Kuzey ve Orta Afrika gibi yakın pazarların yanında Güney Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerine gerçekleştirdiği satışlarla da pazarlarını çeşitlendirdi. 2018’de Avustralya, Küba, Marshall Adaları ve Nijer gibi pazarlara girmeyi başaran Teksan, 2019 yılında ihracattan aldığı payı yeni pazarlarla artırmaya odaklanacak. İhracatını artırma hedefi doğrultusunda İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ofis ve depo alanları açmayı planlıyor.

ESRA ATA KİMDİR?

Kastamonulu Ata ailesinin kızı olan Esra Ata İstanbul’da 1989’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. İlk iş deneyimini Kariyernet’te yaptı. Daha sonra aile şirketlerinde farklı bölümlerde deneyim kazandı. Muhasebe, dış operasyonlarda çalıştıktan sonra Teksan’da pazarlama grubunun başına geçti.