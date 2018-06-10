13 milyon liraya sahibinden satılık ada

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)
10.06.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

13 milyon liraya sahibinden satılık ada

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13 milyon liraya sahibinden satılık ada

BURSA'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü'ndeki 45 dönümlük ada, sahibi Nedim Bulut tarafından satılığa çıkarıldı. Adaya 13 milyon lira fiyat biçen Bulut, en son 9 milyon liralık bir teklif verildiğini, ancak kabul etmediğini söyledi.

Karacabey İlçesi Uluabat Gölü'nde, Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıktaki 45 dönümlük ada, sahibi Nedim Bulut tarafından satılığa çıkarıldı. Nedim Bulut, yaklaşık 500 zeytin ağacının bulunduğu adaya 13 milyon lira değer biçti. 80 yıldır Bulut Ailesi'ne ait olan adaya, çok sayıda talipli çıktı, ancak fiyat yüksek geldi.

13 milyon liraya sahibinden satılık ada

Adayı çok sevdiklerini, ancak ilgilenemedikleri için satmak istediklerini söyleyen Nedim Bulut, "Aslında çok güzel, ancak bakamıyoruz, o yüzden satıyoruz. Fiyatını 13 milyon lira olarak belirledik, bunda pazarlık payı da var tabii. Çok isteyen, çok soran oluyor, en son 9 milyon liralık bir teklifi reddettik" diye konuştu.

Nedim Bulut, "Biz burayı hep zeytinlik olarak kullandık. Ben oraya daha önce küçük bir bağ evi de yapmıştım. İzin almamıştım. Kimse bana birşey demedi. Ama imar izniyle ilgili net bir bilgim yok. Sanırım burası tahta yapılardan çay bahçesi gibi, turizm amaçlı kullanılabilir" dedi.

13 milyon liraya sahibinden satılık ada

'BİNA YAPILMASINA İZİN YOK'

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise "Burası Ramsar Sözleşmesi kapsamında olan bir yer. Aile tarafından yıllardır satılığa çıkarılır. Şu ana kadar alan olmadı. Burası, ekolojik ürün yetiştirilmesi, büyük ve küçükbaş hayvan bakılması için uygun bir yer. Bina yapılmasına ise izin yok. Bungalov tarzı yapı yapılmasına izin verilebilir. Güzel bir ada, toprağa verimli bir ada" diye konuştu.

13 milyon liraya sahibinden satılık ada

RAMSAR SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Uluslararası öneme haiz olan bu sözleşme, 1971 yılında İran'ın Ramsar şehrinde imzalanmış olup, adını buradan almıştır, 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı, dünya üzerinde var olan doğal ekosistemlerin korunması, sınırlı olan kaynakların akıllıca ve verimli bir şekilde kullanılmasını hedef almaktadır. Türkiye ise 1994 yılında anlaşmayı kabul etmiştir. Sözleşme 94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 17 Mayıs 1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

13 milyon liraya sahibinden satılık ada

Uluslararası öneme sahip olan sulak alanlar olup, yeryüzünün en zengin ve üretken ekosistemlerini içinde barındıran, bulunduğu bölgenin insanlarına ve ülke geneline hizmet edebilen karmaşık doğal sistemlere "Ramsar Alanı" denilmektedir. Bu alanları bu kadar önemli kılan özelliği ise, tropik ormanlardan sonra en çok biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapması sayesinde dünyanın en büyük doğal müzesi denilebilir. Bu şekilde korunan birçok sulak alan ise doğal sit alanı ilan edilerek yapılaşmanın önüne geçilmektedir.

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