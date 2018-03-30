10. halkada çöküş garanti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri10. halkada çöküş garanti
GeriEkonomi 10. halkada çöküş garanti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
30.03.2018 - 01:08, Son Güncelleme:

10. halkada çöküş garanti

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
10. halkada çöküş garanti

Çiftlik Bank benzeri saadet zincirlerini inceleyen TEPAV uzmanları, zincirin nasıl çöktüğünü anlattı. Her yeni gelenden 6 kişiyi ekibe katması istenen zincirlerde 10. halkadan sonra Türkiye nüfusunun neredeyse 50 katından fazla insanın katılması gerekiyor. Sistem böyle çöküyor.

ÇİFTLİKBANK ve benzeri modellerle yapılan dolandırıcılık, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nca (TEPAV) raporlaştırıldı. Rapora göre, bu tür dolandırıcılık sistemlerinde ilk çemberden etrafını üye yapması isteniyor.

Her yeni gelenden 6 kişi bulması istendiği için, 13. çemberde dünya nüfusundan daha fazla kişinin sisteme girmesi gerekiyor. Bir başka deyişle dünyada 13. halkada “batış” garanti oluyor.

DANA BANK’LA BAŞLADI

Dr. Selim Soydemir’in hazırladığı ve “Hadi gelin danaya girelim” başlıklı rapora göre, 2006’da Konya’da “Dana Bank” adıyla başlayan sistem yıllar içinde “düve bank”, “çiftlik bank”, “süt bank”, “inek bank”, “tosun bank” ve “Anadolu Farm” gibi adlarla oldukça geniş bir katılımcı sayısına ulaştı. Bugünlerde ise, 65 yeni ve benzeri sistemle birlikte kamuoyunun gündeminde. Sistem iki türlü işlese de, mantığı aynı. Birinci sisteme göre, katılımcıyla sözleşme yapılıyor ve katılımcıya parası karşılığı her ay 120 veya 180 litre süt parası ödeniyor. Genelde yatırılan para da 6 ila 8 bin TL arasında değişiyor. İkinci sistemde ise, işe internet oyunu olarak başlanıyor, katılımcı oyuna yatırdığı para karşılığında sanal olarak inek alıyor, oyun sonucu elde ettiği sanal kazanımlar ise hesabına para olarak aktarılıyor.

Bu modellerde aylık ortalama 195 TL ödeme yapılıyor. Bu da yıllık yüzde 39.1’lik, aylık ise yüzde 2.1’lik reel kazanca denk geliyor. Eski katılımcıların ödemeleri yeni katılımcıların paralarıyla yapılırken, sistemlerin ortak özelliği birbirine güvenen veya dost çevrelerinin içinde gelişiyor olması olarak öne çıkıyor. Her ne kadar facebook gibi ağlar bu çemberi genişletmiş olsa da, zincirler yine de birbirini tanıyan kişiler arasında oluşturuluyor. Bu nedenle sistem aslında “dost kazıklama/yolma” mekanizması olarak biliniyor. Yakın zamanda yasalaşan “kitle finansmanı” modelinin bu tür yapılar için kullanılabileceğine dikkat çekilen raporda, “Çiftlik oluşturulup beslenen hayvanlardan elde edilen ürünlerin pazarlanması üzerine yeni yapılar kurulacaksa, bu durum kitle finansmanı içinde yeniden ele alınıp düzenlenmeli, kurallara bağlanmalı. Düzenlemede, girişimcinin şirket oluşturması, hesap verme, girişimciye sağlanacak olan fonun büyüklüğü, bir kişinin sağlayabileceği fona kısıt ve faiz gibi konular da düzenlenmeli” önerisi geldi.

3 KAYYIM 1 OPERASYON

ÇİFTLİK Bank benzeri piramit satış yöntemi uygulayan Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin İstanbul’daki merkezi ve Konya’daki çiftliğine operasyon düzenlendi. Şirketin sahibi Serkan Erden İstanbul’da, babası Enser Erden de Konya’da gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, şirketin Çiftlik Bank benzeri piramit satış yöntemiyle binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı belirlendi. Şirket geçen yıl Konya Çumra’da kurulmuş. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği Çiftlik Bank’a soruşturması kapsamında 3 şirkete kayyım atadı. Çetin AYDIN

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

10. halkada çöküş garanti

Batıkent’e yeni yaşam alanı

Şeker fabrikalarında araziler küçültüldü

Muz veya yosun giyeceğiz!