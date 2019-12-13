13 Aralık güncel banka kredi faiz oranları! Kredi faizleri düştü mü?

Bankaların kredi faiz oranları, Merkez Bankasının faiz indirimi kararının ardından güncel oranlarla gündemde yer almaya başladı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinde faiz oranları ne kadar? İşte, bankaların güncel banka kredi faiz oranları hakkında detaylı bilgiler

VAKIFBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank'ın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;

100 bin TL 60 ay vadede faiz oranı %1,25.

Taksit tutarı: 2.539,35 TL

Toplam ödenecek tutar: 152.360,22 TL



ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası'nın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;

100 bin TL 60 ay vadede faiz oranı çalışanın artısı ve emeklinin artısı kampanyasında %1,17 (Taksit tutarı 2.539,34 TL),

100 bin TL 60 ay vadede standart tüketici ürün kredisinde ise %1,25 (Taksit tutarı 2.477,09 TL)

HALKBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Halkbank'ın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;

100 bin TL 60 ay vadede maaşını Halkbank'tan alanlara özel %1,19, Kamu ve özel sektör çalışanlarına %1,25, Mutlu emekli ihtiyaç kredisi ise %1,25.

Mutlu emekli ve kamu ve özel sektör çalışanlarına özel taksit tutarı: 2.539,34 TL

Mutlu emekli ve kamu ve özel sektör çalışanlarına özel toplam ödenecek tutar: 152.360,40 TL

Halkbank'tan alanlara özel Taksit tutarı: 2.492,58

Toplam ödenecek tutar: 149.554,80