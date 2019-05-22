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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
22.05.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

12'nci Çalışma Meclisi yarın toplanıyor

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12'nci Çalışma Meclisi yarın toplanıyor

İşçi, işveren ve çalışma hayatının tüm paydaşları 4 yıl sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un çağrısı ile tekrar toplanıyor. 

12. Çalışma Meclisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 23 Mayıs’ta gerçekleşecek.12. Çalışma Meclisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 23 Mayıs’ta gerçekleşecek.

 

ÇALIŞMA MECLİSİ’NİN TEMASI “DAHA PARLAK BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞMAK”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çağrısıyla Ankara’da ATO Congresium’da toplanacak olan Çalışma Meclisi’nin gündemini, İşin Geleceği Küresel Komisyonu tarafından ILO’nun 100. yıldönümü için hazırlanan “Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak” konulu rapor oluşturacak. 

Toplantıya ILO Genel Direktörü Guy RYDER de katılacakILO Genel Direktörü Guy RYDER'ın yanısıra hükümet, işçi ve işveren kesimi temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin katılacağı toplantının gündeminde "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak" (Work For a Brighter Future) konusu yer alacak.

Bakan Selçuk, “Bugüne kadar gerçekleştirilen Çalışma Meclislerinde; alt işverenlik, asgari ücret, işkolları, işsizlik sigortası, iş sağlığı ve güvenliği, özel istihdam büroları, toplu iş sözleşmeleri gibi çalışma hayatının önemli konuları ele alındı. Bugün önceki meclislerde dile getirilen sorunları çözdüğümüz ve daha parlak bir çalışma geleceğini inşa edebilmek için başka neler yapabiliriz, bunu konuştuğumuz bir noktadayız” dedi. • Bu yılın Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun kuruluşunun 100. Yıldönümünü olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, “Bu nedenle 12. Çalışma Meclisimizin gündemini, bu yıldönümü vesilesiyle, “Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak” şeklinde belirledik. ILO’nun bu yıl yayımlanan “Daha Aydınlık Bir Gelecek İçin İş” başlıklı raporu da, Çalışma Meclisimizin gündem maddelerinden biri olacak. Bakanlığımızın vizyonu ve son dönemde yapmaya çalıştıklarımızla da büyük ölçüde örtüşen bu Raporu, ulusal düzeyde sosyal tarafların da katılımıyla ele almayı planlıyoruz ”açıklamasını yaptı. • Çalışma Meclisi Toplantısında çalışma hayatının tüm taraflarının bir araya geleceğini belirten Bakan Selçuk; “Çalışma hayatındaki politikalarımızı belirlerken, işçi ve işveren kuruluşlarımız başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ve ilgili tüm tarafların yapacakları katkıların, sürdürülebilir politikalar üretmemize fayda sağlayacağına inanmaktayız” diye konuştu.

12. TOPLANTI 4 YIL SONRA YAPILIYOR 

Çalışma hayatına dair politikaların belirlenmesi amacıyla bütün tarafları buluşturan önemli bir sosyal diyalog platformu niteliği taşıyan Çalışma Meclisi, ilk kez 1947 yılında toplanmıştı. Daha sonra sırasıyla 1954, 1962, 1965, 1971, 1977, 1984, 1992, 2004, 2013 ve 2015 yıllarında toplam 11 kez toplanan Çalışma Meclisi'nin, 12. toplantısı ise 23 Mayıs'ta düzenlenecek.

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