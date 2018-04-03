1299 TL’ye akıllı Çinli

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
03.04.2018 - 23:30, Son Güncelleme:

1299 TL’ye akıllı Çinli

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1299 TL’ye akıllı Çinli

ÇİNLİ teknoloji devi Huawei’nin alt markası olan ve ekonomik fiyatlı ve yüksek performanslı akıllı telefonlara odaklanan ‘Honor’, Türkiye’deki faaliyetlerine resmen başladı.

 Dijital kanallardan satış stratejisiyle öne çıkan Honor’un, özellikle 2017’de Çin’de ve Avrupa ülkelerinde elde ettiği satış başarısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şirketin Türkiye’de düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Honor Başkanı Kevin Wang, “Honor, Çin’de gelir ve adet bazında 2017’nin 1 numaralı dijital markası oldu. Tüm dünyanın yakından takip ettiği alışveriş günü Kara Cuma’da hem ABD hem de Avrupa’da en çok satan ürün olmayı başardık. Ar-Ge yatırımlarındaki yüksek payı koruyan ve sürekli yenilikçilik hedefiyle hareket eden Honor, dünya genelinde 55 milyona yaklaşan telefon satış hacmi ve 12 milyar doları aşan geliri ile akıllı telefon dünyasında emin adımlarla büyüyor. Bu çalışmaların sonucunda hazırladığımız yenilikçi telefonlarımız artık Türkiye’de de satılacak” dedi.

2 MODELLE GELDİ

Şirketin Türkiye’de satışa sunduğu modeller, Honor 7X ve Honor 9 Lite oldu. Honor 7X, 5.93 inçlik ekrana ve inceltilmiş kasaya sahip. 16 megapiksel ve 2 megapikselliklik çift lens, geniş diyafram aralığı ve hızlı odaklama özellikleri modelin kamerasında yer alıyor. Sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci ise Honor 7X’te mevcut. Honor 7X’in ön sipariş satış fiyatı 1.699 TL. Ön siparişten sonra 1.899 TL’ye satılacak. Honor 9 Lite ise önde 2 ve arkada iki kamerasıyla dikkatleri çekiyor. 5.2 inç ekran sığabilen gövdesinde 5.65 inç uçtan uca ‘FullView HD’ ekran taşıyan Honor 9 Lite, 8 çekirdekli Kirin 659 işlemci, Android 8.0 işletim sistemi ve EMUI 8.0 arayüzüne sahip. Honor 9 Lite, ön siparişle 1.299 TL’ye, daha sonra ise 1.499 TL’lik fiyat etiketiyle sunulacak.

 

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