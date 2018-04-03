1299 TL’ye akıllı Çinli
ÇİNLİ teknoloji devi Huawei’nin alt markası olan ve ekonomik fiyatlı ve yüksek performanslı akıllı telefonlara odaklanan ‘Honor’, Türkiye’deki faaliyetlerine resmen başladı.
Dijital kanallardan satış stratejisiyle öne çıkan Honor’un, özellikle 2017’de Çin’de ve Avrupa ülkelerinde elde ettiği satış başarısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şirketin Türkiye’de düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Honor Başkanı Kevin Wang, “Honor, Çin’de gelir ve adet bazında 2017’nin 1 numaralı dijital markası oldu. Tüm dünyanın yakından takip ettiği alışveriş günü Kara Cuma’da hem ABD hem de Avrupa’da en çok satan ürün olmayı başardık. Ar-Ge yatırımlarındaki yüksek payı koruyan ve sürekli yenilikçilik hedefiyle hareket eden Honor, dünya genelinde 55 milyona yaklaşan telefon satış hacmi ve 12 milyar doları aşan geliri ile akıllı telefon dünyasında emin adımlarla büyüyor. Bu çalışmaların sonucunda hazırladığımız yenilikçi telefonlarımız artık Türkiye’de de satılacak” dedi.
2 MODELLE GELDİ
Şirketin Türkiye’de satışa sunduğu modeller, Honor 7X ve Honor 9 Lite oldu. Honor 7X, 5.93 inçlik ekrana ve inceltilmiş kasaya sahip. 16 megapiksel ve 2 megapikselliklik çift lens, geniş diyafram aralığı ve hızlı odaklama özellikleri modelin kamerasında yer alıyor. Sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci ise Honor 7X’te mevcut. Honor 7X’in ön sipariş satış fiyatı 1.699 TL. Ön siparişten sonra 1.899 TL’ye satılacak. Honor 9 Lite ise önde 2 ve arkada iki kamerasıyla dikkatleri çekiyor. 5.2 inç ekran sığabilen gövdesinde 5.65 inç uçtan uca ‘FullView HD’ ekran taşıyan Honor 9 Lite, 8 çekirdekli Kirin 659 işlemci, Android 8.0 işletim sistemi ve EMUI 8.0 arayüzüne sahip. Honor 9 Lite, ön siparişle 1.299 TL’ye, daha sonra ise 1.499 TL’lik fiyat etiketiyle sunulacak.
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