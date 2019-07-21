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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.07.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

128 milyon numara taşındı

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128 milyon numara taşındı

Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 128 milyon 300 bine ulaştı.

Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 128 milyon 300 bine çıkarken, sabit telefonlarda
taşıma ise 1 milyon 884 bin 496 oldu.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 80 milyon 926 bin 481 mobil abonesi bulunurken, mobil numara taşıma sayısı 128 milyon 300 bin olarak gerçekleşti. 

Mobil numara taşınabilirliği hizmetiyle bu yılın birinci çeyreğinde TT Mobil yaklaşık 370 bin, Vodafone yaklaşık 184 bin abone kazanırken, Turkcell ise 554 bin civarında abone kaybetti. 

Mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına bakıldığında söz konusu çeyrekte, Turkcell'in yüzde 41,6, Vodafone'un yüzde 31,1, TT Mobil'in ise yüzde 27,3'lük paya sahip olduğu görüldü. 

Türkiye'de 10 Eylül 2009'da sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması başladı. Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 1 milyon 884 bin 496 numaranın taşınma işlemi gerçekleşti. Bu yılın birinci çeyreğinde Türk Telekom 52 bin 458 abone kaybederken, Vodafone 26 bin 537 abone kazandı. 

MOBİL TRAFİK HACMİ

Bu yılı birinci çeyreğinde toplam mobil trafik hacmi 66,1 milyar dakika olarak gerçekleşti. 

Söz konusu dönemde ait trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam mobil trafiğin yüzde 1,5 azaldığı geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında ise yüzde 3,5 arttığı görüldü. 

İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell'in trafiğinin yüzde 2,8, Vodafone'un trafiğinin yüzde 1 ve TT Mobil'in trafiğinin ise yüzde 0,4 azaldı. 

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında Turkcell'in trafik hacmi yüzde 0,1 azalırken, Vodafone'un trafik hacmi yüzde 3,6 ve TT Mobil'in trafik hacmi yüzde 8,2 arttı. 

YURT DIŞI MOBİL TRAFİKTE ALMANYA BİRİNCİ

Bu yılın birinci çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülkelerde Almanya ilk sırada yer aldı. 

Almanya'yı İngiltere, KKTC, Fransa ve Suudi Arabistan en fazla trafik gönderilen diğer ülkeler olarak takip etti. En fazla trafik alınan ülkeler ise Almanya'dan sonra Avusturya, KKTC, Fransa ve İngiltere oldu. 

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