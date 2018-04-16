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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
16.04.2018 - 23:54, Son Güncelleme:

125 milyon abonesi bulunan Netflix'in kârı yüzde 63 arttı!

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125 milyon abonesi bulunan Netflix'in kârı yüzde 63 arttı!

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 125 milyona ulaştı. Netflix'in yılın ilk çeyreğinde net kârı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 290 milyon dolara ulaştı.

Netflix, 2018 yılının ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğindeki gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 3,7 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Firmanın geliri geçen yılın ilk 3 ayında 2,64 milyar dolar olmuştu.

Netflix'in yılın ilk çeyreğinde net kârı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 290 milyon dolara ulaştı. Netflix, 2017'nin ocak-mart döneminde 178 milyon dolar net kâr açıklamıştı.

Firmanın net kâr ve gelirindeki artışın ardından New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde hisse başına değeri yüzde 6,7 artarak 328,60 dolara kadar tırmandı.

Netflix, 2018'in ilk çeyreğinde dünya genelinde yaklaşık 7 milyon 410 bin yeni abone aldı.

Söz konusu dönemde yeni abonelerin 1 milyon 960 bini ABD'den, 5 milyon 460 bini de diğer ülkelerden geldi.

Böylece Netflix'in toplam üye sayısı ABD'de 56 milyon 710 bine, diğer ülkelerde 68 milyon 290 bine ulaşarak toplamda yaklaşık 125 milyon oldu.
Netflix ayrıca, yılın ikinci çeyreğinin sonunda dünya genelinde toplam abone sayısının yaklaşık 131 milyona yükselmesinin öngörüldüğünü de bildirdi.

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