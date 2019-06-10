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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
10.06.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

121 milyar dolarlık şirket doğuyor

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121 milyar dolarlık şirket doğuyor

ABD'li havacılık ve savunma şirketleri United ve Raytheon 120 milyar dolar büyüklükte birleşme kararı aldı.

ABD'nin başlıca havacılık ve savunma sanayi şirketlerinden United Technologies havacılık ve uzay sanayi bölümünün Raytheon ile birleşmesini kabul etti. Savunma sanayinin bugüne kadarki en büyük birleşmesi sonucu 121 milyar dolar büyüklükle bir şirket ortaya çıkacak. 

United Technologies ticari uçak üreticilerine elektronik ve iletişim ekipmanı üretirken, Raytheon temel olarak ABD devletine savaş uçağı ve füze üretiyor. 

Yeni şirket sivil havacılıktan askeri havacılık ve silah üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstererek sektörün rekabet yapısını değiştirecek. 

Birleşme sonucu oluşacak şirkete Raytheon Technologies Corporation adı verilecek ve Pazar günü yapılan açıklamaya göre United hissedarları şirketin yüzde 57'sine sahip olacak. 

İki şirketin bazı ortak müşteri bulunsa da, faaliyet alanları birbirleriyle pek kesişmiyor. Anlaşmanın 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. 

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