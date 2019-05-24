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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

120 milyon TL yatırımla 640 markete ulaşacak

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120 milyon TL yatırımla 640 markete ulaşacak

Son dönemlerde şube sayılarını hızla arttıran CarrefourSA, 2019 yılında toplam 120 milyon liralık yatırım yapacak.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Böylece market sayımızı 640’a çıkaracağız. Yatırım bütçemizin yarısını dijital odaklı projelere ayırıyoruz. Türkiye’de üretilen yerli ürünlerin, ortağımız Carrefour’un faaliyet gösterdiği ülkere ihracatını başlatacağız ve hem tedarikçilerimize yeni pazarlar açacak, hem de döviz girdisi sağlayacağız” dedi. CarrefourSA’nın sergilediği finansal performansa ilişkin bilgiler de paylaşan Kutay Kartallıoğlu; “2018 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla 165 milyon müşteriye ulaştık, 2018 yılı satışlarımızı bir önceki yıla oranla yüzde 14 artırarak 5.2 milyar TL ciro elde ettik. 2019 yılının ilk 3 ayında ciromuzu geçen yılın ilk 3 ayına oranla yüzde 20 artırdık, 1.37 milyar TL olarak gerçekleştirdik” dedi.

PROMOSYON SAYISI ARTTI

Gıdadaki fiyat artışlarını ve buna karşın yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Kutay Kartallıoğlu, şöyle konuştu: “Tüketicinin sepetteki ürün adedinin düştüğü, sepet değerinin yükseldiği bir dönemdeyiz. Biz de müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kampanya ve promosyon sayımızı arttırıyoruz. Bu konuda tedarikçilerle birçok çalışma içerisindeyiz. Eğer bu kampanyaları hızlıca hayata geçirmezsek müşteri kaybederiz. Bunlar bizim için çok önemli gelişmeler. Aynı şekilde balık ve et reyonlarımızda birçok çalışma yapıyoruz.”

ONLINE SATIŞ ÖNEMLİ

Market yatırımlarının perakendede müşterilere ulaşmak için kullanılan adımlardan yalnızca biri olduğunu altını çizen Kartallıoğlu, “Artık zamanın çok hızlı ilerlediğini ve müşterilerin alışveriş ihtiyaçlarını benzer hızla en yakın ulaşabilecekleri noktalardan karşılamak istediklerini görüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde CarrefourSA Online Market–carrefoursa.com trafiğimizi yüzde 90, satışlarımızı da yüzde 40 artırdık. Aylık 25 bin sipariş alıyoruz. Aylık ortalama 3 milyon ziyaretçimizin yüzde 80’i mobil cihazlardan geldiği için mobil uygulamamızı da yenileyerek daha kolay bir erişim imkânı sağladık. Bugün için toplam 16 bin ürünün online olarak satıldığı carrefoursa.com ile taze gıda çerçevesinde 8 ilde operasyonel hizmet verebilsek de gıda dışı ürünleri kargo ile tüm Türkiye’ye ulaştırabiliyoruz” şeklinde konuştu.

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