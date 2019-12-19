120 milyon dolarlık projeye Türk imzası

Fransız şirket Auchan’ın Rusya’daki en büyük AVM projesi Moskova yakınlarında açıldı. Yaklaşık 300 bin metrekarelik arazi büyüklüğüne sahip proje Türk inşaat şirketi ESTA Construction tarafından inşa edildi.

Rusya’nın en büyük AVM projeleri arasında yer alan SEC Aquarelle Pushkino'nun temeli 2017 yılında atılmıştı.



Moskova’nın 35 kilometre kuzey doğusunda bulunan ve bölgenin en gelişmiş ve dinamik merkezlerinden biri olarak değerlendirilen Pushkino’da açılan alışveriş ve eğlence merkezi, bölgedeki en inovatif proje olarak değerlendiriliyor. Projenin önemli bir özelliği bölge sakinlerinin beklentilerine göre şekillendirilmiş olması. Bu nedenle, inşaat başlamadan önce bölgede yaşayan her kesimden insanı kapsayacak bir anket gerçekleştirildi.

15 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE KAPALI ALAN

Moskova bölgesinin kilit öneme sahip otoyollarından biri olan federal Yaroslavskoye M8 otobanı üzerinde bulunan SEC Aquarelle Pushkino AVM’nin, ilk yılda 8 milyon müşteriye ulaşması öngörülüyor. 283 bin metrekarelik arazi büyüklüğüne, 103 bin metrekare kapalı alana ve 2 bin 870 araçlık bir otoparka sahip olan alışveriş merkezi, dünya markalarının yanı sıra, yerel markalara da ev sahipliği yapacak.

ÜLKEMİZİ EN İYİ BİÇİMDE TEMSİL EDİYORUZ

Projeyle ilgili konuşan ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “ESTA Construction olarak Rusya pazarında dev bir projeyi daha hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde birlikte çalıştığımız işveren, yatırımcı, tedarikçi ve diğer tüm ticari ortaklarımızla katma değer ve güven yaratmaya odaklı ilişkiler kuruyoruz. Bugün Rusya’daki inşaat sektörünü en önemli oyuncularından birisi olmamızın temelinde de bu yaklaşım yatıyor. Fark yaratan projelerimizle sadece Rusya’nın değil, uluslararası müteahhitlik sektörünün de önde gelen bir oyuncusu olmayı ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz” yorumlarında bulundu.