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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
13.06.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

12 milyon emeklinin beklediği zam belli oluyor

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12 milyon emeklinin beklediği zam belli oluyor

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin önümüzdeki ay maaşı artacak. Zam oranında enflasyon rakamları belirleyici olacak. 2000’den önce emekli olan SSK’lıların maaşı bin 746 liraya, memur emeklilerinin ki ise 2 bin 190 liraya yükselecek.

İlk 5 aylık enflasyon açıklandı. Ocak- mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.39 zam oluşurken, memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 2.39 enflasyon farkı ortaya çıktı.

3 Temmuz'da haziran ayı enflasyonu belli olacak. Buna göre zam ve fark oranları artacak ya da azalacak. Ancak uzmanlar 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi bulabileceğini belirtiyor.

EK ÖDEME DE ARTIYOR

Güneş'in haberine göre; Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Memur emeklileri için şu ana kadar oluşan yüzde 5.89'luk artış, bu maaşı 2 bin 94 lira 50 kuruşa yükseltecek. Yüzde 7'lik enflasyonla yüzde 3.5+3 zam oluşacak. Bu durumda çıplak maaş 2 bin 106 liraya, ek ödemeli maaş ise 2 bin 190 liraya çıkacak. Bağ- Kur esnaf emeklilerinde ek ödemeli en az maaş bin 563 lira, Bağ-Kur tarım için bin 100 lira, 2000 yılı öncesi SSK emeklisi için bin 746 lira ve 2000 sonrası SSK emeklisi için de bin 41 lirayı bulabilecek. Maaşlara zam geldiğinde yüzde 4'lük ek ödeme de artıyor.

 

 

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