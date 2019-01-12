12 milyar $’lık işlem tamam!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri12 milyar $’lık işlem tamam!
GeriEkonomi 12 milyar $’lık işlem tamam!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Şebnem TURHAN / ANALİZ
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

12 milyar $’lık işlem tamam!

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
12 milyar $’lık işlem tamam!

Zor geçen 2018’de 12 milyar dolarlık birleşme ve satın alma işlemi gerçekleş-tirildi. 2017’ye göre işlem hacmi yüzde 17 büyürken Deloitte Türkiye Ortağı Başak Vardar 2019’da teknoloji, finans, enerji ve altyapıda büyük ölçekli işlemler beklediklerini dile getirdi.

Uluslararası yatırım ve danışmanlık şirketi Deloitte Türkiye’nin verilerine göre 2018’de Türkiye’de 12 milyar dolarlık birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. En büyük işlem henüz sonuçlandırılmamış olsa da Rus Sberbank’ın sahibi olduğu Denizbank’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nden Emirates NBD Bank’a 3.2 milyar dolara satışı oldu. Deloitte Türkiye’nin raporuna göre, 2018’de piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen birleşme ve satın almalar art arda ikinci büyüme yılına işaret etti. Rapora göre 2018’de 256 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. Yerli şirketlerin borç yapılandırmalarına odaklandığı ve finansal yatırımcıların çekimser davrandığı bir dönemde, yabancı yatırımcıların işlem hacmi bir önceki seneye göre yüzde 38, 2016’ya göre ise iki kat artarak toplam işlem hacminin yüzde 63’üne denk geldi. İşlem sayısı 2017’deki rekor sayıya göre yüzde 13 oranında azalsa da, toplam işlem hacmi yüzde 17 arttı. İşte raporda öne çıkanlar:

Yabancı yatırımcılar 74 adet işlem ile 7.6 milyar dolarlık, yerli yatırımcılar ise 182 işlemle yaklaşık 4.4 milyar dolarlık hacim yarattı.

Yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmiyle 105 işleme imza atan finansal yatırımcıların, hem işlem hacmi hem de toplam yıllık işlem hacmine olan katkısı son 10 yılın en düşük seviyelerinde kaldı.

YABANCI İŞLEM SABİT

Yabancı yatırımcıların toplam işlem sayısı 2017’ye göre sabit kaldı, ancak 10 yıllık ortalamanın yüzde 20 altında gerçekleşti.

Türk yatırımcıların yıllık işlem hacmi bir önceki yıla oranla oldukça benzer kalırken, işlem sayısı yüzde 19 azaldı.

Finansal yatırımcılar yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmi ve 105 adet işlem ile yıllık işlem hacmi ve işlem sayısı bakımından önceki yıla göre sırasıyla yüzde 62 ve yüzde 28 düşüş gösterdi.

12 milyar $’lık işlem tamam

MELEK YATIRIMCILAR

Girişim sermayesi ve melek yatırımcıların gerçekleştirdiği erken aşama yatırımları genel finansal yatırımcı işlem sayısını yukarı çekti; bu yatırımcılar 82 adet işlem ile yıllık toplam işlem adedinin yüzde 32’sini oluşturdu.

Finansal yatırımcılar halka arz veya satış yoluyla bazı çıkış işlemleri gerçekleştirdiler. Turkven’in Mavi’den ve Mediterra’nın Logo’dan çıkışı gibi halka arzlara ek olarak, Actera ve Esas Holding’in UN Ro-Ro’dan, Goldman Sachs’ın Aksa Enerji’den çıkışı ve Hummingbird Ventures’ın GramGames’ten çıkış gibi satış işlemleri yılın ilk on işlemi arasında yer aldı.

Finansal yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen en büyük işlem 200 milyon dolar tutarındaki D.ream International’ın bir kısım hisselerinin Temasek Holdings ve Metric Capital Partners tarafından satın alınması oldu.

Küçük ve orta ölçekli işlemler ağırlıkta olurken ortalama işlem değeri 2017’ye göre yüzde 34 artış göstererek 47 milyon dolara yükseldi.

En büyük on işlem hariç tutulduğunda ise, geri kalan işlemlerdeki ortalama işlem büyüklüğü 18 milyon dolar oldu.

İşlem değeri 50 milyon doların altında olan 221 adet işlem, toplam işlem sayısının yüzde 86’sını, toplam işlem hacminin yalnızca yüzde 12’sini temsil etti.

Toplam işlem adedinin yüzde 32’si olan küçük ölçekli girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemlerinin ortalama büyüklüğü 600 bin dolar tutarında gerçekleşti.

12 milyar $’lık işlem tamam

AVRUPALI GERİLESE DE BİRİNCİ

2015 yılındaki 62 işlemden 2018 yılında 36’ya gerileyen Avrupalı yatırımcılar, son yıllarda işlem sayılarında görülen düşüşe rağmen bir kere daha yabancı yatırımcılar arasında en yüksek işlem sayısını gerçekleştirerek, toplam yabancı yatırımcı işlem sayısının yüzde 49’unu oluşturdu. Kuzey Amerikalı yatırımcılar yılı 16 işlem ile tamamlarken, Asya Pasifik ve Körfez menşeili yatırımcılar, sırasıyla 13 ve 9 işlem ile daha sınırlı katkı sağladı. İşlem değeri bakımından, BAE, Danimarka ve Tayvanmenşeili yatırımcılar öne çıkarken, işlem sayısındaise, ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve İsveç menşeili yatırımcılar ilk sıralarda geldi.

STARTUPLARA İLGİ DİKKAT ÇEKİCİ

RAPORA göre eski yıllarda olduğu gibi, internet, mobil hizmetler ve teknoloji işlemleri erken dönem finansal yatırımcıların ilgisi sebebiyle listenin başında yer aldı. Bu sektörlerdeki işlem sayısı, yıllık işlem sayısına yüzde 37 katkıda bulundu. Üretim, hizmet, enerji, finansal hizmetler, yiyecek ve içecek ile e-ticaret sektörleri de işlem sayısı tarafında dikkat çekiciydi. Finansal hizmetler, üretim, altyapı, lojistik ve taşımacılık, medya ve yiyecek ve içecek sektörleri işlem hacmine katkı yapan ana sektörler oldu.

ÖZELLEŞTİRMEDE ŞEKER FABRİKALARI

YILLIK işlem hacminin yüzde 8’ini oluşturan özelleştirmeler yaklaşık 1 milyar dolar ve 18 adet işlemle son yıllarda olduğu gibi mütevazı bir seviyede kaldı. Toplam özelleştirme hacminin yüzde 79’una tekabül eden 9 şeker fabrikasının ihaleleri özelleştirme gündemini oluşturdu. Şeker fabrikalarına ek olarak, geçtiğimiz yıl bazı hidroelektrik santralleri, Yeniköy-Yatağan maden ruhsatı, Tekirdağ Limanı ve Foça Tatil Köyü’nü içeren ihaleler gerçekleşti.

YABANCI NOKTA ATIŞI ALIM YAPTI

DELOITTE Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Lideri Başak Vardar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yatırımcı iştahını azaltan makroekonomik koşullar, geçtiğimiz yıl Türkiye’de birleşme ve satın alma pazarını oldukça zorladı. Bununla birlikte, yabancı stratejik yatırımcılar uzun vadeli bakış açılarıyla öne çıktı. Bu şirketler nokta atışı yatırımlar yaptılar.”

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Efsane CEO hakkında yeni suçlamalar ortaya çıktı

Dolar kuru 5.48 seviyesine yükseldi

İlaç devinin CEO'su konuştu: Rüşvet suçlamalarını kabul etti

Bakan Kurum'dan plastik poşet genelgesi