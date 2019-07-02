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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Bülent SARIOĞLU/ANKARA
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

12 ilde 70 bin üretici haşhaş ekiyor

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12 ilde 70 bin üretici haşhaş ekiyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) izniyle 700 bin dekar alanda haşhaş üreten Türkiye, Araştırma Geliştirme (AR-GE) çalışmasıyla tohumdaki morfin miktarını artırarak verimi yükseltmeyi hedefliyor.

Tıbbi ve aromatik bitki sektörünü araştıran Meclis komisyonu, haşhaş ve morfin üretimi konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkililerinden bilgi aldı. Komisyona verilen bilgiye göre BM’nin belirlediği limitler dahilinde Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kütahya, Uşak, Burdur, Eskişehir, Isparta, Konya, Çorum, Amasya ve Tokat olmak üzere 13 ilde 70 bin kayıtlı üretici haşhaş ekimi yapabiliyor.

TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyal, üretilmiş kapsülleri işledikleri, dünyada alanında en büyük kapasiteye sahip Afyon Alkaloidleri fabrikasının Afyonkarahisar Bolvadin’de olduğunu beliterek “Bu fabrikamız yılda 25 bin ton haşhaş kapsülü işleme kapasitesine sahip ve yılda 80-90 ton arası ham morfin veya 38 ton bunların türev üretimini yapabilecek kapasitede bir fabrika. Haşhaşla ilgili devam eden Ar-Ge faaliyetlerimiz var. Özellikle tohum verimi ve alkaloid verimini artırıcı çalışmalar yapıyoruz. Kapsüldeki morfin oranını yükseltmek için çalışmalarımız var. Morfin oranı yüksek 2 çeşit tohum tescil ettirilmiş vaziyette, beyaz yüzde 1.6; mavi yüzde 1.9 morfin oranı olan çeşitler. Sözleşmeli üretim modeliyle yüksek morfinli çeşitlerin ekimini sağlıyoruz. Dolayısıyla üretmiş olduğumuz morfin oranı da, birim kapsülden elde ettiğimiz gelir de artmış oluyor. Morfin üretiminin maliyetini düşürmek istiyoruz. Geleneksel tohumlarda morfin oranı binde 4. Tescil edilmiş, morfin oranı yüksek çeşitleri üreticiye ulaştırarak ekilmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla birim kapsüldeki gelirimiz artmış oluyor” dedi.

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