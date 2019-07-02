12 ilde 70 bin üretici haşhaş ekiyor
Birleşmiş Milletler’in (BM) izniyle 700 bin dekar alanda haşhaş üreten Türkiye, Araştırma Geliştirme (AR-GE) çalışmasıyla tohumdaki morfin miktarını artırarak verimi yükseltmeyi hedefliyor.
Tıbbi ve aromatik bitki sektörünü araştıran Meclis komisyonu, haşhaş ve morfin üretimi konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkililerinden bilgi aldı. Komisyona verilen bilgiye göre BM’nin belirlediği limitler dahilinde Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kütahya, Uşak, Burdur, Eskişehir, Isparta, Konya, Çorum, Amasya ve Tokat olmak üzere 13 ilde 70 bin kayıtlı üretici haşhaş ekimi yapabiliyor.
TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyal, üretilmiş kapsülleri işledikleri, dünyada alanında en büyük kapasiteye sahip Afyon Alkaloidleri fabrikasının Afyonkarahisar Bolvadin’de olduğunu beliterek “Bu fabrikamız yılda 25 bin ton haşhaş kapsülü işleme kapasitesine sahip ve yılda 80-90 ton arası ham morfin veya 38 ton bunların türev üretimini yapabilecek kapasitede bir fabrika. Haşhaşla ilgili devam eden Ar-Ge faaliyetlerimiz var. Özellikle tohum verimi ve alkaloid verimini artırıcı çalışmalar yapıyoruz. Kapsüldeki morfin oranını yükseltmek için çalışmalarımız var. Morfin oranı yüksek 2 çeşit tohum tescil ettirilmiş vaziyette, beyaz yüzde 1.6; mavi yüzde 1.9 morfin oranı olan çeşitler. Sözleşmeli üretim modeliyle yüksek morfinli çeşitlerin ekimini sağlıyoruz. Dolayısıyla üretmiş olduğumuz morfin oranı da, birim kapsülden elde ettiğimiz gelir de artmış oluyor. Morfin üretiminin maliyetini düşürmek istiyoruz. Geleneksel tohumlarda morfin oranı binde 4. Tescil edilmiş, morfin oranı yüksek çeşitleri üreticiye ulaştırarak ekilmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla birim kapsüldeki gelirimiz artmış oluyor” dedi.
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