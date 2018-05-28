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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriEkonomi 12 gün geride kaldı... İşte konut kampanyasında son durum
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Ekonomi
Gül KABA-Özgür KUMANOVALI-Ömer HASAR/İstanbul- (DHA) 
28.05.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

12 gün geride kaldı... İşte konut kampanyasında son durum

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12 gün geride kaldı... İşte konut kampanyasında son durum

İNŞAAT sektörünün önde gelen firmalarının başlattığı konut kampanyasında 12 gün geride kaldı. Talebin oldukça iyi olduğunu söyleyen KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Kampanya için 3 milyar liralık bir hedef koymuştuk, Şu anda kampanya umduğumuzdan çok daha iyi gidiyor, firmalardan aldığımız bilgiye göre konutların üçte birinde 3 milyar liraya yakın gelir elde edilmiş" dedi.

Konut sektörünü canlandırmak için hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte, kamu bankalarının da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) destek vererek 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı.

41 firmanın katılımıyla başlatılan kampanyada, ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek, kampanya 30 gün sürecek.

"YATIRIMCI DA HAREKETE GEÇTİ"

Ev satışlardan son derece memnun olduklarını söyleyen KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Halkımız kampanyayı algıladı. Yüzde 20 indirim, yüzde 5 peşinat, kredi faiz oranı da 0.98 oldu, tapu harcında ve KDV’deki indirimle beraber hepsi paket haline geldi. Bizi en çok memnun eden şey, yatırımcı kitle harekete geçti. Uzun zamandır faizler yükse olduğu için yatırımcılar sektörden geri çekilmişti. Daha çok oturmak için konut alınıyordu. Şu anda hem oturmak hem de ileriye dönük yatırım yapmak isteyenler harekete geçti" dedi.

"KAMPANYA UMDUĞUMUZDAN DA İYİ GİDİYOR"

Anadolu’dan da İstanbul’a talep aldıklarını aktaran Elmas, "Anadolu’daki projelerde satışlar daha hızlı oldu. Antalya, Denizli, Bursa, Kayseri, Ankara ve İzmir’de projeler yürüten firmalarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Biz bu kampanya için 3 milyar liralık bir hedef koymuştuk, 9 milyar liraya kadar da potansiyelimizin olduğunu söylemiştik. Şu anda kampanya umduğumuzdan çok daha iyi gidiyor, firmalardan aldığımız bilgiye göre konutların üçte birinde 3 milyar liraya yakın gelir elde edilmiş. Son derece mutluyuz. Kampanya sürecinde, vatandaşlarımız da uygun fiyatla konut sahibi olacaklar" ifadelerini kullandı.

"FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİM"

Kampanyayı duyup ilk evini almak için bir inşaat firmasının satış ofisine giden işletmeci Sait Çaydan da, "Fırsatı değerlendirmek için geldim. Ev fiyatlarında ciddi düşüş var. Almak istediğim ev 3+1, fiyatlar projeye göre değişiyor ama iyi geldi. Daha önce 350 bin liralık bir daire bakmıştım şu anda 280 bin liraya geriledi. Önceden aylık ödemesi, 2 bin 750 liraydı şimdi 2 bin oldu. İlk evimi alacağım, evliyim iki çocuğum var, onlar içinde yatırım olacak. İnşallah ikinci dairemizi de alırız" diye konuştu.

"EVİ ANNE VE BABAMIZA HEDİYE EDECEĞİZ"

Anne ve babalarına Antalya’dan ev alıp hediye edeceklerini söyleyen Murat ve Nursel Ay, kampanyayı duyup geldiklerini belirtti.

Murat Ay, "Anne ve babamız için Antalya’dan daire almayı planlıyoruz. Daha önce de gelmiştik, fiyatlar şimdi daha uygun" dedi. Nursel Ay ise, "Kampanya olduğu için fiyatlar daha uygun. Daha önceden ev fiyatlarını ve projeleri takip ediyordum. 3+1 ev almayı düşünüyoruz, bizim için daha uygun olur" ifadelerini kullandı.

 

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