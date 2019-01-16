12 büyük ABD firması Türkiye’ye geliyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma kararı almasının hemen ardından savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren 12 dev ABD firması, yeni yatırım temasları için Türkiye’ye geliyor.
ABD Büyükelçiliği’nin organize ettiği buluşma kapsamında önümüzdeki ay, 12 ABD’li savunma firması İstanbul’da Türk savunma şirketleriyle bir araya gelecek. Görüşmelerde ABD’li firmaların hızla büyüyen Türk savunma ve havacılık sektörünü daha yakından tanıması, ortak işbirliği projeleri, yeni yatırımlar ve üçüncü ülkelere dönük planlar değerlendirilecek. Türkiye’de 5 gün temaslarda bulunacak devler arasında ACMT, Airwolf Aerospace, Blue Wolf, Industrial Metals, Infinity Air, Latitude Aero, Metro Aerospace, Moog Space and Defense, Montevideo Technology ile Taylor Devices gibi alanında söz sahibi firmalar katılacak. Görüşmelerde yapısal uçak gövde parçaları, rotor hava taşıtları imalatı, özel görev uçaklarına dönük gece görüş sistemleri, ticari uçak koltuk ve yedek parça üretimi, füze istikamet ve hassas kontrol sistemleri, kritik askeri elektronik sistemler, hassas motorlar, uçak iniş takımı, fırlatma rampasının üretimi konusunda atılacak adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı’nın yatırım programında yer alan projeler de değerlendirilecek. Kritik başlıkların masada olacağı görüşmelerde Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAI gibi büyük savunma şirketlerinin yer alması da planlanıyor.
Türkiye’ye çıkarma yapacak firmalar arasında bulunan ACMT yapısal uçak gövde parçaları ve rotor hava taşıtları imalatı yapıyor. Airwolf Aerospace ise sivil ve askeri helikopterler için pervane üretiyor. Blue Wolf ise özel görev uçakları ve suda giden askeri araçlara gece görüş sistemleri üretiyor. Latitude Aero’nun ise ticari uçakların koltuk onarımı ve yenilenmesi konusunda uzmanlığı bulunuyor. Moog Space and Defense ise füze istikamet ve hassas kontrol sistemleri üretirken, uzay alanında çalışmalar yapıyor.
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