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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
16.01.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

12 büyük ABD firması Türkiye’ye geliyor

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12 büyük ABD firması Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma kararı almasının hemen ardından savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren 12 dev ABD firması, yeni yatırım temasları için Türkiye’ye geliyor.

ABD Büyükelçiliği’nin organize ettiği buluşma kapsamında önümüzdeki ay, 12 ABD’li savunma firması İstanbul’da Türk savunma şirketleriyle bir araya gelecek. Görüşmelerde ABD’li firmaların hızla büyüyen Türk savunma ve havacılık sektörünü daha yakından tanıması, ortak işbirliği projeleri, yeni yatırımlar ve üçüncü ülkelere dönük planlar değerlendirilecek. Türkiye’de 5 gün temaslarda bulunacak devler arasında ACMT, Airwolf Aerospace, Blue Wolf, Industrial Metals, Infinity Air, Latitude Aero, Metro Aerospace, Moog Space and Defense, Montevideo Technology ile Taylor Devices gibi alanında söz sahibi firmalar katılacak. Görüşmelerde yapısal uçak gövde parçaları, rotor hava taşıtları imalatı, özel görev uçaklarına dönük gece görüş sistemleri, ticari uçak koltuk ve yedek parça üretimi, füze istikamet ve hassas kontrol sistemleri, kritik askeri elektronik sistemler, hassas motorlar, uçak iniş takımı, fırlatma rampasının üretimi konusunda atılacak adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın yatırım programında yer alan projeler de değerlendirilecek. Kritik başlıkların masada olacağı görüşmelerde Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAI gibi büyük savunma şirketlerinin yer alması da planlanıyor. 

Türkiye’ye çıkarma yapacak firmalar arasında bulunan ACMT yapısal uçak gövde parçaları ve rotor hava taşıtları imalatı yapıyor. Airwolf Aerospace ise sivil ve askeri helikopterler için pervane üretiyor. Blue Wolf ise özel görev uçakları ve suda giden askeri araçlara gece görüş sistemleri üretiyor. Latitude Aero’nun ise ticari uçakların koltuk onarımı ve yenilenmesi konusunda uzmanlığı bulunuyor. Moog Space and Defense ise füze istikamet ve hassas kontrol sistemleri üretirken, uzay alanında çalışmalar yapıyor.

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