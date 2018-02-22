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12 aylık kritik dolar tahmini

Hürriyet Haber
22.02.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:

Goldman Sachs’a göre dolarda yıl başından bu yana yaşanan değer kaybında ABD ikiz açığı veya Trump yönetiminin daha düşük bir para birimi istemesi değil; yatırımcıların Avrupa, Japonya gibi başka yerlere yönelmesi etkili oluyor.

Kurum stratejisti Zach Pandl müşterileri ile paylaştığı notta, "Risk algısının iyileştiği dönemler genellikle doların zayıfladığı dönemler oluyor. Küresel büyümenin hızlanması, diğer ekonomiler ve para birimlerini, ABD ekonomisi ve dolardan daha olumlu etkiliyor. Bu da dolardaki zayıf görünümün ana nedeni" dedi.

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Pandl bu değerlendirmesine örnek olarak şu maddeleri sıraladı:

"Küresel ekonominin güçlenmesi ticaret hacimlerini artırır. Bu da Güney Kore ve Malezya gibi ihracatçı ülkelerin para birimlerini destekler. Yükselen emtia fiyatları Şili gibi ülkelerde hammadde ihracatçılarına yardımcı olur. ABD para politikası ile uyum. Avrustralya, İsveç gibi ülkeler bu yıl faiz artıracak; AMB de normalleşme adımları atacak."

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ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA DA ZAYIFLAYACAK

BusinessHT'nin haberine göre Pandl, Fed para politikasını sıkılaştırmaya devam etse ve ABD tahvil faizleri yükselmeyi sürdürse bile doların önümüzdeki dönemde daha da zayıflayabileceğini öngördü. Pandl, "Hedge fonlar ve emtia işlemcileri zaten dolarda kısa pozisyona dönmüş durumda; ama diğer yatırımcıların satışa geçmesi için hala bir alan var" ifadelerini kullandı.

Goldman, dolardan döviz rezervi yöneticilerinin ülke bazlı çıkışlarının da görülebileceğini düşünüyor.

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Notta mevcut dönemin, Haziran 2004-Haziran 2006 arasında ABD’de sıkılaştırma adımlarının ülkede faiz avantajını artırırken doları düşürdüğü döneme benzediği belirtildi.

Pandl, "Doların yıl başından bu yana düştüğü kadar hızlı şekilde değer kaybetmesini beklemesek de gelecek 12 ayda zayıflayacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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Etiketler: Goldman Sachs , dolar tahmini , Goldman Sachs dolar tahmini
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